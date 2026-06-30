Il diciottenne Lamine Yamal, talento spagnolo e attaccante del Barcellona, ha dichiarato di sentirsi pienamente in forma e pronto a disputare l’intera partita contro l’Austria. L'incontro, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si terrà giovedì prossimo a Kostroma. Dopo aver giocato 19 minuti contro Capo Verde, 45 minuti (con un gol) contro l’Arabia Saudita e 76 minuti contro l’Uruguay, Yamal ha affermato con sicurezza: “Sì, posso giocare 90 minuti contro l’Austria”.

La sua preparazione è stata improntata alla cautela, specialmente negli allenamenti, per prevenire infortuni.

Yamal ha spiegato: “Se vedo un pallone conteso, non ci vado, non solo per me ma anche per il mio compagno di squadra, per non infortunarlo. Ma mi sto allenando duramente”, sottolineando la sua attenzione alla condizione fisica.

L'approccio pragmatico al gioco

Interrogato sulle critiche al gioco della nazionale spagnola, Yamal ha mostrato un approccio pragmatico. Ha sottolineato l'importanza della vittoria: “Col Barça ho spesso giocato bene senza vincere, che è l’importante. Certo, vogliamo giocare bene, ma se giochiamo bene e perdiamo, saremo tutti tristi”. Ha rafforzato il suo punto di vista con un esempio diretto: “Preferiamo giocare male come il Paraguay e andare agli ottavi, piuttosto che giocare bene come l’Olanda e uscire”.

Questa riflessione evidenzia la sua mentalità orientata al risultato.

Recupero e ruolo nei Mondiali

Il ritorno di Yamal, dopo un infortunio alla coscia sinistra subito in aprile, è stato graduale. Il reinserimento con minuti crescenti nelle prime tre partite conferma un recupero cauto. Già in precedenza, aveva mostrato prudenza sulla possibilità di giocare l'intera partita contro l'Arabia Saudita, definendola “innecesario” e preferendo i minuti opportuni dall'allenatore. Questo atteggiamento conferma la sua volontà di evitare rischi.

Il suo attuale stato di forma e la fiducia espressa lo rendono una pedina importante per la Spagna nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali, dove la sua presenza per 90 minuti potrebbe essere cruciale.