Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha confermato il possibile ritorno di José Mourinho come allenatore del club, qualora venisse rieletto. L’annuncio è stato diffuso tramite un video sui canali ufficiali della sua candidatura, nel pieno della campagna elettorale per la presidenza.

Il Contesto dell'Annuncio

L’annuncio è arrivato mercoledì 3 giugno, strategicamente mentre il suo avversario Enrique Riquelme era ospite del programma televisivo “El Hormiguero”. Nel video, Mourinho appare con la maglia del Real Madrid e pronuncia un secco “Sì”, chiudendo con lo slogan “MOUcha historia por hacer”, un chiaro riferimento ai futuri successi.

Dettagli Economici e Reazioni

Il Benfica ha prontamente confermato che, in caso di vittoria di Pérez, il Real Madrid pagherà la clausola rescissoria di quindici milioni di euro per liberare Mourinho dal suo contratto. Il club portoghese ha specificato che l’importo corrisponde alla clausola prevista nell'accordo contrattuale in essere, a conferma della concretezza.

La Controversia sul Video

Il video pubblicato dalla campagna di Pérez ha suscitato dubbi, specialmente in Portogallo. Mourinho avrebbe negato di aver registrato il filmato indossando la maglia del Real, sostenendo che si tratterebbe di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale. Tuttavia, la campagna elettorale ha fermamente ribadito l’autenticità del video, respingendo le insinuazioni.

Il Precedente Ciclo di Mourinho al Real Madrid

Il potenziale ritorno di Mourinho al Real Madrid segnerebbe il suo secondo ciclo sulla panchina del club. La sua prima esperienza, tra il 2010 e il 2013, fu coronata da successi: vinse una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna. Un nuovo mandato sarebbe quindi carico di aspettative per replicare i trionfi passati.