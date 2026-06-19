Brandon Nakashima ha firmato una delle vittorie più significative della sua carriera venerdì al Queen’s Club, sconfiggendo il numero uno del seeding Alex de Minaur con un convincente 7-5, 6-3. Questo successo segna il suo primo trionfo contro un Top 10 in oltre due anni e coincide con l'inizio della collaborazione con il nuovo coach, Wayne Ferreira.

Nakashima vola in semifinale al Queen’s Club

Il tennista californiano, attualmente classificato al 32° posto mondiale, ha dimostrato un'eccellente affinità con la superficie in erba, portando il suo record stagionale su questa superficie a 18-8.

Grazie a questa prestigiosa vittoria, Nakashima ha raggiunto la sua terza semifinale ATP stagionale e, per la prima volta in carriera, approda alle semifinali del Queen’s Club, dove si preparerà ad affrontare il settimo favorito, Francisco Cerundolo.

Le impressioni di Nakashima e l'influenza del nuovo coach

“Credo che il mio gioco si adatti molto bene al prato. Riesco ad adattarmi piuttosto rapidamente con il gioco di gambe, il timing e tutti gli altri aspetti”, ha dichiarato Nakashima, commentando la fine di una serie di quattordici sconfitte consecutive contro avversari Top 10. Ha aggiunto: “In generale, mi sento molto a mio agio in questo torneo. Londra è senza dubbio una delle mie città preferite al mondo, quindi sì, le sensazioni complessive qui sono ottime.”

Il 24enne americano ha supportato la sua performance con statistiche impressionanti: ha conquistato 17 dei 26 punti giocati sulla seconda di servizio e ha annullato entrambe le palle break concesse al numero sei del ranking mondiale.

Ha inoltre convertito entrambe le opportunità di break a suo favore, chiudendo l'incontro in soli 92 minuti. “Sapevo che avrei dovuto lottare per ogni singolo punto”, ha spiegato. “Ci sono stati diversi scambi prolungati, specialmente nel primo set. Ho cercato di mantenere la pazienza e di concentrarmi su ciò che so fare meglio: servire e attaccare sulla prima palla. Penso di aver anche risposto molto bene oggi.”

Un fattore determinante in questa recente svolta è l'ingresso nel suo team di Wayne Ferreira, ex numero sei del mondo e detentore di quindici titoli ATP in carriera. “Questa è la nostra prima settimana insieme, in realtà”, ha rivelato Nakashima riguardo al suo nuovo mentore. “Sta andando piuttosto bene.

È ovviamente una persona eccezionale e ha avuto una carriera straordinaria. È un vantaggio enorme poter contare sulla sua esperienza e competenza. Siamo ancora nelle fasi iniziali, ci stiamo conoscendo e prendendo confidenza, ma finora è stato fantastico. Ho imparato molto da lui e apprezzo la sua presenza qui.” La collaborazione tra Ferreira e Nakashima è prevista fino alla fine della stagione.

Il percorso dei protagonisti al Queen’s Club

Il torneo del Queen’s Club, un ATP 500 su erba, ha visto Alex de Minaur raggiungere i quarti di finale dopo aver superato Denis Shapovalov con un netto 6-4, 6-1, confermando la sua eccellente forma su questa superficie. Nakashima, da parte sua, aveva conquistato l'accesso ai quarti con una vittoria agevole su Ignacio Buse per 6-2, 6-2, dimostrando una notevole continuità rispetto al suo rendimento dell'anno precedente.