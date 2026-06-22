Si avvicina il via della seconda settimana della Volleyball Nations League maschile, con l’Italia di Ferdinando De Giorgi attesa dalla Pool 6 in programma a Lubiana dal 24 al 28 giugno. Dopo la prima tappa disputata in Canada, gli azzurri si preparano a tornare in campo con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino nella competizione e consolidare la posizione in classifica. Rispetto alla trasferta di Ottawa, il commissario tecnico ha deciso di apportare alcune modifiche al roster, inserendo quattro volti nuovi che vanno ad arricchire ulteriormente profondità ed esperienza del gruppo a disposizione.

Torna infatti in campo con la maglia azzurra il centrale titolare Gianluca Galassi, oltre a Riccardo Sbertoli, Lorenzo Cortesia e Daniele Lavia.

I convocati dell’Italia

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha annunciato i quattordici azzurri, che oggi sono partiti da Cavalese (TN) alla volta di Lubiana. Il roster sarà composto dai palleggiatori Paolo Porro e Riccardo Sbertoli, dai centrali Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca, dagli schiacciatori Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia e Luca Porro, dagli opposti Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta, oltre ai liberi Gabriele Laurenzano e Domenico Pace. Si tratta di un gruppo che unisce continuità e qualità, con il rientro di elementi di grande peso specifico che potranno garantire esperienza, equilibrio e soluzioni tecniche in più nei momenti più delicati della settimana slovena.

Il programma della seconda week

Il programma della Pool 6 si annuncia particolarmente intenso. L’Italia esordirà mercoledì 24 giugno alle ore 13 contro la Bulgaria, per poi tornare in campo il giorno successivo contro l’Ucraina alle 16.30. Venerdì 26 giugno sarà invece la volta della super sfida contro il Brasile, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera week, mentre domenica 28 giugno gli azzurri chiuderanno la tappa di Lubiana affrontando i padroni di casa della Slovenia alle 20.30. Un calendario impegnativo, che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma del gruppo. Per l’Italia sarà fondamentale trovare rapidamente ritmo e continuità, sfruttando al meglio l’inserimento dei rientranti in una fase della competizione che può già indirizzare la corsa verso la fase finale della Nations League.