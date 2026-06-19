L’Italia femminile si prepara per tornare in campo nella Pool 5 di Volleyball Nations League nelle Filippine. Dopo le vittorie ottenute contro Repubblica Ceca e Serbia, le azzurre di Julio Velasco hanno consolidato la propria posizione nelle zone alte della classifica generale raggiungendo quota cinque successi. Sabato 20 giugno alle ore 10.00 italiane alla PhilSport Arena di Pasig City andrà in scena uno dei match più attesi di questa seconda settimana: la sfida contro gli Stati Uniti. Le due nazionali arrivano all’appuntamento appaiate a cinque vittorie e rappresentano attualmente due delle squadre più in forma della competizione.

Le statunitensi si presentano all’incontro dopo i netti successi per 3-0 ottenuti contro Repubblica Dominicana e Repubblica Ceca. A eccezione della sconfitta subita contro il Canada nella prima settimana, la formazione americana ha infatti dominato gran parte delle gare disputate, risultando tra i team più efficaci dell’intera competizione. Il match tra Italia e Stati Unitisarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti e la finale delle Olimpiadi

Nonostante il bilancio complessivo dei precedenti veda gli Stati Uniti in vantaggio con 46 vittorie contro 39 dell’Italia, gli ultimi confronti sorridono nettamente alle azzurre.

Dal 2024 ad oggi la nazionale italiana ha infatti sempre avuto la meglio sulle americane, costruendo una striscia di risultati particolarmente significativa. Oltre ai successi ottenuti nelle tappe di Fukuoka nel 2024 e Rio de Janeiro nel 2025, l’Italia ha eliminato gli USA nei quarti di finale delle ultime due edizioni della Volleyball Nations League, disputati a Bangkok nel 2024 e a Lodz nel 2025. A rendere ancora più speciale questa serie positiva c’è soprattutto la storica finale olimpica di Parigi 2024, vinta dalle azzurre proprio contro la selezione statunitense.

Il recupero dopo il match contro la Serbia

La squadra di Julio Velasco arriva alla sfida dopo il match contro la Serbia, superata al tie-break con il punteggio di 3-2.

Un match intenso e dispendioso, nel quale le azzurre hanno dominato i primi due set prima di subire il ritorno delle avversarie e trovare infine le energie per imporsi nel parziale decisivo. Per questo motivo la giornata odierna è stata dedicata principalmente al recupero fisico e al lavoro di rifinitura sul campo. Al mattino le giocatrici hanno svolto attività di recupero, mentre nel pomeriggio si sono allenate per preparare al meglio la sfida contro gli Stati Uniti, che potrebbe avere un peso importante nella corsa verso le Finals.