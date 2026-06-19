Il Canada ha conquistato una vittoria storica nella Coppa del Mondo 2026, travolgendo il Qatar con un netto 6-0. La partita, valida per il Gruppo B, si è disputata a Vancouver e ha segnato la prima affermazione della nazionale nordamericana in una fase finale mondiale. Protagonista assoluto dell'incontro è stato Jonathan David, autore di una tripletta decisiva, mentre il Qatar ha concluso la gara in nove uomini, complicando ulteriormente le proprie speranze di qualificazione. Unico neo per i canadesi, il grave infortunio subito dal centrocampista Ismael Kone.

La cronaca del match e i marcatori

La sfida ha visto il Canada dominare fin dalle prime battute. La rete che ha sbloccato il risultato è arrivata al sedicesimo minuto, grazie a Cyle Larin. Poco dopo, al ventottesimo, Jonathan David ha raddoppiato, dimostrando un'ottima vena realizzativa. L'attaccante canadese ha poi siglato la sua seconda marcatura personale al quarantacinquesimo minuto di recupero del primo tempo, portando i suoi sul 3-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa, il Canada ha continuato a spingere: al sessantatreesimo minuto, Saliba ha realizzato il quarto gol, seguito al settantaquattresimo da Shaffelburg. La festa del gol è stata completata ancora da Jonathan David, che al novantesimo più uno ha firmato la sua tripletta personale, fissando il risultato finale sul 6-0.

Episodi chiave e l'infortunio di Kone

Durante l'incontro, il Qatar ha dovuto affrontare diverse difficoltà, culminate con due espulsioni che hanno costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica per gran parte della partita. Questi episodi hanno ulteriormente compromesso le già scarse possibilità di reazione della formazione qatariota. Tuttavia, la vittoria canadese è stata accompagnata da un retrogusto amaro a causa del grave infortunio occorso al centrocampista Ismael Kone. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in barella, destando preoccupazione tra i compagni e lo staff tecnico.

Impatto sul girone e prospettive future

Con questo successo per 6-0, il Canada si è proiettato al vertice del Gruppo B, accumulando quattro punti e vantando una differenza reti di +6.

Questa posizione rafforza notevolmente le sue possibilità di qualificazione agli ottavi di finale, rappresentando un traguardo significativo per la nazionale. La prestazione di Jonathan David è stata unanimemente riconosciuta come la figura chiave dell'incontro, la cui tripletta ha trascinato la squadra verso un risultato memorabile. Per il Qatar, invece, la sconfitta e le espulsioni hanno drasticamente ridotto le speranze di avanzamento nel torneo.