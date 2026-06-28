I Los Angeles Angels hanno sollevato Perry Minasian dall'incarico di general manager, una decisione che segna una svolta per la franchigia. L'annuncio, avvenuto prima della serie contro gli Athletics, giunge con la squadra a 15 partite sotto il 50% di vittorie. Minasian, in sei stagioni, non ha mai portato gli Angels a un record vincente, chiudendo con un bilancio di 392 vittorie e 500 sconfitte.

La guida delle operazioni di baseball è stata affidata a John Mozeliak, ex dirigente dei Cardinals, come consulente e general manager ad interim. Mozeliak avrà il compito di definire le strategie e supportare la ricerca del nuovo GM.

La presidente Molly Jolly ha ringraziato Minasian per l'impegno e la dedizione dimostrati.

Mercato e futuro: decisioni cruciali

Gli Angels, reduci da stagioni difficili, affrontano decisioni cruciali sul mercato. I lanciatori José Soriano e Reid Detmers, sotto contratto fino al 2028, sono considerati pedine di valore per potenziali scambi. Il futuro di Mike Trout appare meno incerto: la sua cessione è improbabile per il lungo contratto (fino al 2030) e la clausola di non cessione totale.

Oltre a Trout, solo Yusei Kikuchi ha un contratto garantito oltre la prossima stagione, un accordo triennale da 63 milioni di dollari. La franchigia ha anche operato una riduzione del monte ingaggi, influenzata dalle minori entrate del nuovo accordo televisivo.

L'era Mozeliak: esperienza e sfide

John Mozeliak porta oltre trent'anni di esperienza, in particolare con i St. Louis Cardinals, dove ha conquistato due pennant della National League e la World Series nel 2011. Il suo arrivo coincide con un periodo chiave per gli Angels, che dovranno affrontare il Draft MLB e la chiusura del mercato estivo. La dirigenza valuterà tra una profonda ricostruzione o un rilancio mirato.

Anche Chase Silseth e Jo Adell potrebbero generare interesse sul mercato. La posizione di Kikuchi sarà valutata in base alle sue condizioni fisiche e al peso del contratto. La nuova gestione, guidata da Mozeliak e Jolly, si prepara a un periodo di transizione fondamentale per ridefinire le ambizioni dei Los Angeles Angels.