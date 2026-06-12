Il Gran Premio di Spagna a Barcellona ha preso il via con un venerdì di prove libere che ha visto la McLaren emergere come protagonista principale. Lando Norris ha siglato il miglior tempo nella seconda sessione, dimostrando l'ottimo stato di forma del team. L'attenzione era puntata anche su Kimi Antonelli, leader del Mondiale, che, dopo aver saltato la prima sessione, ha concluso la giornata al quinto posto, un risultato che lo pone in una posizione di sfida per il prosieguo del weekend.

McLaren brilla nelle prove libere

La scuderia di Woking ha mostrato una notevole competitività, in particolare con Lando Norris che ha dominato la seconda sessione di prove libere.

Il pilota britannico ha fermato il cronometro su un impressionante 1’15"426, superando di soli nove millesimi il tempo di George Russell della Mercedes. A completare l'ottima performance della squadra, Oscar Piastri si è piazzato al terzo posto, a soli 57 millesimi dal compagno di squadra. Questa prestazione conferma il ritorno in grande stile della McLaren, che sembra aver superato le difficoltà incontrate nel precedente weekend di Monaco, presentandosi come una seria contendente per le posizioni di vertice sul circuito catalano.

Antonelli e Ferrari: un pomeriggio di sfide

Per Kimi Antonelli, la giornata è iniziata con una sessione di riposo forzato, avendo ceduto il volante al collaudatore Frederik Vesti nella prima sessione.

Rientrato in pista nel pomeriggio per la FP2, il giovane talento si è piazzato al quinto posto. Il suo distacco da Norris e Russell, superiore al mezzo secondo, suggerisce la necessità di affinare il setup per le prossime sessioni. Tra Piastri e Antonelli si è inserito Charles Leclerc, con la Ferrari che ha mostrato una buona competitività, pur rimanendo leggermente distante dalle prestazioni di punta di McLaren e Mercedes. La scuderia di Maranello cercherà sicuramente di recuperare terreno per le qualifiche e la gara, puntando a sfruttare al meglio il potenziale della sua monoposto.

Il circuito del Montmelò: banco di prova cruciale

Il tracciato del Montmelò, noto per le sue curve veloci e le significative sollecitazioni sugli pneumatici, rappresenta un banco di prova tecnico fondamentale per tutte le monoposto.

La giornata di venerdì ha delineato un quadro di grande equilibrio tra McLaren e Mercedes, con la Ferrari pronta a inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Le indicazioni emerse suggeriscono una gara intensa e strategicamente complessa. Antonelli, in particolare, dovrà lavorare per recuperare il gap e migliorare le sue performance sia nelle qualifiche, decisive per la posizione di partenza, sia nella gara vera e propria. La McLaren, d'altra parte, sembra aver ritrovato il giusto ritmo e una rinnovata fiducia, elementi cruciali per affrontare un weekend così impegnativo.

Analisi tecnica e le sorprese dei rookie

Le sessioni di prova hanno fornito importanti spunti tecnici. È emersa l'ipotesi di una possibile strategia a due soste per la gara, a causa di una maggiore degradazione degli pneumatici rispetto alle aspettative.

Questo aspetto potrebbe influenzare notevolmente l'esito della corsa, richiedendo ai team una gestione attenta delle gomme. Tra le note positive del venerdì, spicca la performance di Arvid Lindblad, che ha registrato un sorprendente settimo tempo. Questo risultato conferma la buona forma e il potenziale dei giovani piloti, o "rookie", che continuano a mettersi in evidenza nel panorama della Formula 1, aggiungendo un elemento di imprevedibilità e freschezza al campionato.