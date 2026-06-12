Il Canada ha negato l’ingresso a Thomas Partey, il centrocampista ghanese, impedendogli di partecipare all’esordio mondiale della sua nazionale contro Panama. La notizia è stata resa nota dalla FIFA, che ha spiegato come Partey "non potrà recarsi dal ritiro della nazionale ghanese per la partita d’esordio contro Panama di mercoledì 17 giugno, poiché il governo canadese gli ha negato il visto". Un duro colpo per i Black Stars, privati di un elemento cruciale.

Il caso Thomas Partey: i motivi dell'esclusione

Thomas Partey, ex giocatore dell’Arsenal e attualmente in forza al Villarreal, è al centro di un'accusa di violenza sessuale in Gran Bretagna.

A causa di questa situazione legale, la sua richiesta di visto per entrare in Canada è stata respinta. Il rifiuto del visto rende il centrocampista indisponibile per il cruciale debutto mondiale del Ghana, privando la squadra di uno dei suoi elementi più influenti a centrocampo.

Le implicazioni per il Ghana all'esordio mondiale

La decisione delle autorità canadesi priva i Black Stars di un elemento di esperienza fondamentale nel centrocampo, proprio nel momento più delicato dell’esordio mondiale. Il Ghana dovrà affrontare Panama senza il suo centrocampista di riferimento, una situazione che richiederà al selezionatore soluzioni alternative per garantire la competitività della squadra in una partita cruciale per il percorso nel torneo.

La posizione della FIFA sul rifiuto del visto

La FIFA ha ufficialmente dichiarato l'impossibilità per Partey di viaggiare dal ritiro della nazionale, situato a Boston, al Canada per la partita del 17 giugno, a causa del diniego del visto da parte delle autorità canadesi. La federazione ha inoltre ribadito la propria estraneità ai processi di immigrazione, di esclusiva responsabilità del paese ospitante. Tale precisazione sottolinea i limiti di intervento della FIFA in questioni di sovranità nazionale.