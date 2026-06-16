Il giovane talento argentino Nico Paz ha espresso con chiarezza la sua ferma volontà di proseguire la sua avventura calcistica con il Como, posticipando un possibile ritorno al Real Madrid. Questa decisione, maturata dopo una stagione di grande rilievo e culminata con la storica qualificazione dei lariani alla Champions League, è stata comunicata dal giocatore stesso. Paz, fantasista di promettente futuro, ha avuto un colloquio a Milano con il nuovo tecnico dei Blancos, José Mourinho, dal quale non ha ricevuto le rassicurazioni desiderate riguardo al suo impiego nella prossima stagione.

Nonostante l'interesse manifestato da club di prestigio come l'Arsenal, il giovane argentino ha respinto ogni altra proposta, focalizzandosi sulla sua permanenza in Italia. Ora la palla passa alle due società, Como e Real Madrid, che dovranno trovare una formula condivisa per prolungare la sua permanenza in riva al Lario.

La scelta di Nico Paz e il colloquio con Mourinho

Dopo una stagione che lo ha visto protagonista indiscusso con la maglia del Como, Nico Paz ha formalmente richiesto di rimanere con la squadra allenata da Cesc Fàbregas per almeno un altro anno. Il contatto diretto con José Mourinho, il nuovo allenatore del Real Madrid, non ha prodotto alcun impegno concreto da parte del club spagnolo per un suo reintegro immediato.

Questa mancanza di garanzie ha rafforzato la convinzione del giocatore di voler continuare il suo percorso di crescita in un ambiente dove ha trovato continuità e fiducia. Paz ha già declinato l'offerta dell'Arsenal, evidenziando la sua preferenza per il progetto sportivo del Como, che gli offre la possibilità di essere un elemento centrale e di accumulare minuti preziosi in campo, aspetti ritenuti fondamentali per il suo sviluppo a livello europeo.

La situazione contrattuale tra Como e Real Madrid

La storica qualificazione del Como alla prestigiosa Champions League rappresenta un elemento chiave che rafforza ulteriormente la posizione di Nico Paz e la sua volontà di restare. Il Real Madrid detiene un diritto di recompra sul giocatore, ma al momento non ha esercitato alcuna pressione per riportarlo anticipatamente a Madrid.

Il club italiano, forte del suo recente successo e della chiara intenzione del fantasista, nutre la speranza di raggiungere un'intesa che permetta a Paz di continuare il suo percorso di crescita e valorizzazione in Serie A e in Europa. Il futuro del giovane argentino rimane comunque legato alle decisioni del club spagnolo, che ha tempo fino al 30 giugno 2027 per esercitare il diritto di recompra, fissato a dieci milioni di euro. Questa clausola aggiunge un elemento di complessità alle trattative in corso, ma la volontà del giocatore potrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo favorevole a tutte le parti.