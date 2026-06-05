In piena campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid, Florentino Pérez ha lanciato un annuncio destinato a scuotere il mondo del calcio: un’offerta senza precedenti per un nuovo giocatore. Il presidente ha promesso di presentare la proposta più alta nella storia del club, stimata intorno ai 150 milioni di euro, con l'obiettivo dichiarato di "ridare entusiasmo" ai tifosi e consolidare la leadership sportiva. Questa mossa strategica arriva in risposta al rivale Enrique Riquelme, che aveva precedentemente ventilato l'arrivo di Erling Haaland, accendendo il dibattito pre-elettorale.

Dettagli sull'obiettivo di mercato

Pérez ha fornito dettagli precisi sul profilo del calciatore e sulle tempistiche dell'operazione. L'offerta sarà formalizzata martedì a un club che milita in Champions League, per un centrocampista o un attaccante di alto livello. Il presidente ha escluso nomi come Olise, Doku e Haaland, e ha chiarito che il giocatore non proviene dalla Premier League, restringendo il campo dei possibili obiettivi. L'acquisto, ha sottolineato, è pensato per "creare entusiasmo", e la prima fase prevede un dialogo diretto con la società detentrice del cartellino, evidenziando la volontà di un'operazione trasparente e strategica.

Contesto elettorale e solidità economica

La promessa di Pérez si inserisce in un contesto di forte competizione elettorale.

Il presidente ha apertamente definito l'annuncio del suo rivale Riquelme un "bluff", sottolineando l'importanza di evitare figure che possano "destabilizzare il club". Pérez ha poi evidenziato la straordinaria crescita economica del Real Madrid sotto la sua gestione. Ha citato stime di Forbes che valutano il club dieci miliardi di euro, ma lui ritiene la cifra sottostimata. Ha ricordato che, al suo arrivo, il club faticava a pagare gli stipendi, mentre ora, nel 2026, è riconosciuto come il club più ricco al mondo, un risultato che ha espresso come motivo di grande soddisfazione.

L'investimento più oneroso nella storia del club

L’offerta di 150 milioni di euro, se concretizzata, rappresenterebbe il trasferimento più oneroso nella storia del Real Madrid, superando ogni precedente spesa del club per un singolo giocatore.

Questa cifra record sottolinea la determinazione di Pérez a investire massicciamente per mantenere il club ai vertici del calcio mondiale e per alimentare l'entusiasmo dei suoi sostenitori. L'indicazione che il giocatore non provenga dalla Premier League restringe il campo a talenti emergenti o già affermati in altri importanti campionati europei, aumentando l’attesa e la speculazione sull'identità del possibile obiettivo di mercato e confermando la volontà di Pérez di investire per il futuro del club.