Il Piemonte ospiterà i Campionati Italiani Elite 2026 di ciclismo. Le province di Cuneo e Asti saranno protagoniste di due intense giornate, organizzate dalla Lega del Ciclismo Professionistico: la prova a cronometro il 25 giugno e la gara in linea il 27 giugno.

Le gare nel dettaglio

La cronometro partirà da Vicoforte per concludersi a Barolo, su un percorso di quaranta chilometri con cinquecento metri di dislivello. La gara in linea, definita spettacolare e impegnativa, prenderà il via da Asti per arrivare a Cuneo, coprendo oltre duecentotrenta chilometri.

Il tracciato attraverserà le Langhe, presentando saliscendi. La fase finale prevede un circuito cittadino a Cuneo, dopo Borgo San Dalmazzo.

Dichiarazioni e protagonisti

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso grande entusiasmo: "Rafforziamo ulteriormente il legame del Piemonte col ciclismo – e non è casuale se i più grandi eventi sportivi al mondo si fanno qui. Ogni volta che c’è un grande evento ci candidiamo, cosa che faremo anche per la prima data utile dei prossimi campionati europei e sono certo che faremo anche i mondiali", ha dichiarato.

Alla presentazione hanno partecipato campioni come Francesco Moser e Fabio Aru (in collegamento) e Claudio Chiapucci. Quest'ultimo ha descritto la corsa come potenzialmente "aperta.

Potrebbe partire una fuga e arrivare una maglia a chiunque, anche se sulla carta, su un percorso così i due favoriti sono Milan e Ganna".

Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, ha sottolineato l'importanza della manifestazione: "Un appuntamento che assume un significato speciale in un anno in cui celebriamo gli ottanta anni della Repubblica e l’assegnazione della centoventicinquesima maglia tricolore. Questi Campionati sono un evento che unisce il Paese".