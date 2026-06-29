I Detroit Pistons hanno recentemente acquisito Isaiah Joe, un tiratore d'élite da tre punti, con l'obiettivo di migliorare una delle principali lacune emerse nella scorsa stagione. La franchigia, infatti, si era classificata tra le ultime posizioni per tentativi e realizzazioni da oltre l'arco, rendendo evidente la necessità di un innesto di qualità in questo fondamentale. Joe, che vanta una percentuale del 42,5% da tre punti su almeno 200 tentativi e si colloca nel 97º percentile per tentativi ogni 75 possessi, rappresenta un'aggiunta di valore e porta con sé una preziosa esperienza da campione.

Tuttavia, l'acquisizione di Joe, seppur importante, non risolve il vero problema dei Pistons, che risiede piuttosto nella complessa situazione del reparto lunghi. Nella scorsa stagione, la squadra poteva contare su Jalen Duren, Paul Reed e Isaiah Stewart, tutti giocatori con ottimi riscontri in EPM e fondamentali per l'equilibrio difensivo e la presenza sotto canestro. Dopo il draft 2026, però, Stewart è stato ceduto in cambio di Ebuka Okorie, lasciando un vuoto significativo. Inoltre, la posizione di Duren è diventata particolarmente delicata: il giovane centro, già All-NBA e non ancora ventitreenne, ha espresso la chiara volontà di ottenere un rinnovo contrattuale più ricco e potrebbe addirittura forzare una trade qualora le sue richieste non venissero accolte.

Ignorare tali richieste rappresenterebbe un rischio notevole per la franchigia, soprattutto alla luce delle criticità emerse nei recenti playoff.

La necessità di un centro titolare e il ruolo di Paul Reed

Paul Reed, pur avendo dimostrato grande efficacia nella postseason (8° in EPM), non ha mai ricoperto stabilmente il ruolo di centro titolare, avendo iniziato al massimo ventiquattro partite in una singola stagione. La sua affidabilità come comprimario è indiscussa e preziosa, ma non sembra poter garantire la continuità e la leadership richieste a un centro titolare in una squadra con ambizioni di crescita. Per i Pistons, quindi, diventa fondamentale trovare una soluzione definitiva: accettare le richieste di Duren, se ritenute giustificate e sostenibili, oppure individuare un'alternativa valida tramite una nuova trade sul mercato.

Oltre Joe: la ricerca di ulteriori rinforzi per Cade Cunningham

L'arrivo di Isaiah Joe, pur essendo un innesto significativo, non può e non deve rappresentare l'unico movimento di rilievo per Detroit in questa offseason. La squadra necessita di ulteriori rinforzi, in particolare per supportare la crescita di Cade Cunningham e alleggerire il suo carico offensivo, spesso eccessivo. Attualmente, l'unica opzione affidabile nel ruolo di ala forte è Tobias Harris, che ha mostrato evidenti limiti nei playoff, soprattutto nelle fasi cruciali. Diversi nomi di spicco sono stati accostati ai Pistons, ma la dirigenza dovrà valutare con estrema attenzione ogni possibile trade, considerando le risorse limitate a disposizione della franchigia.

Dopo una stagione da sessanta vittorie, le aspettative sono estremamente alte e la squadra non può permettersi di sprecare un altro anno di sviluppo di Cunningham senza affiancargli un secondo violino di livello All-Star.