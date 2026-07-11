Mentre il prossimo Draft MLB focalizza l'attenzione sui nomi di Roch Cholowsky, Grady Emerson e Vahn Lackey, attesi tra le prime tre scelte assolute, il panorama dei talenti offre ben più di quanto appaia in superficie. Accanto ai favoriti, emergono infatti numerosi prospetti meno celebrati, veri e propri "sleeper" che potrebbero presto lasciare l'anonimato e catturare l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

I talenti nascosti del Draft MLB

Tra i profili più intriganti spicca Zion Rose, esterno proveniente da Louisville, universalmente riconosciuto come uno dei migliori battitori puri di questa classe.

Rose ha concluso la stagione con una media battuta di .417, arricchita da 19 valide extra-base in sole 36 partite e 24 basi rubate. Il suo equilibrio offensivo è evidenziato dal notevole rapporto tra basi su ball (19) e strikeout (15), culminato in una percentuale di arrivo in base del .491. Nonostante l'indiscusso potenziale in attacco, permangono alcune perplessità sulla sua difesa. Ex ricevitore convertito a esterno, Rose non sembra ancora del tutto a suo agio nel nuovo ruolo, un fattore che potrebbe influenzare la sua selezione nel primo giro. Ciononostante, le sue eccezionali doti offensive e l'atletismo suggeriscono ampi margini di miglioramento anche in fase difensiva.

Un altro nome da tenere d'occhio è Trevor Condon, esterno di Etowah (Georgia), le cui caratteristiche lo hanno portato a essere paragonato a Kevin McGonigle, uno dei rookie più brillanti della stagione.

Condon, battitore mancino di statura contenuta ma dotato di notevole velocità, eccelle nella combinazione di contatto e rapidità, garantendo una solida performance sia in attacco che in difesa. La sua capacità di "spruzzare" la palla su tutto il campo e la qualità difensiva gli conferiscono un "floor" molto alto. Se riuscirà a sviluppare maggiore potenza, come McGonigle, la sua scelta potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa.

Sawyer Strosnider, esterno di Texas Christian, incarna il classico profilo ad alto rischio e alto rendimento. Sebbene la sua media battuta di .273 e i 43 strikeout in 50 partite possano destare qualche perplessità, la sua notevole capacità di ottenere 43 basi su ball e le sue straordinarie doti atletiche lo rendono un prospetto affascinante.

Strosnider vanta un punteggio di 60 sia per la potenza che per la velocità, indicando un livello ben superiore alla media in entrambe le aree. La sua abilità di colpire la palla con grande forza, unita a tale velocità, rappresenta una combinazione rara, specialmente per una scelta attesa nella parte finale del primo giro. Il suo potenziale di crescita è elevatissimo, giustificando il rischio.

Infine, Cade Townsend, lanciatore destro di Ole Miss, si distingue per la qualità eccezionale dei suoi lanci, nonostante un'esperienza limitata sul monte: appena un anno di baseball al liceo e meno di 100 inning lanciati in due stagioni universitarie, anche a causa di problemi infiammatori alla spalla. Nonostante il curriculum ridotto, Townsend possiede una palla veloce e un arsenale di cinque lanci, tra cui spiccano una curva e uno slider valutati con un "grade" di 60 dagli osservatori di MLB Pipeline.

Sebbene il suo percorso di sviluppo possa richiedere tempo, il suo potenziale per diventare un solido lanciatore partente nella lega è innegabile.

Il valore strategico dei "sleeper" tra Draft e Fantasy Baseball

Il concetto di "sleeper" riveste un'importanza cruciale non solo nel Draft MLB, ma anche nel fantasy baseball, dove l'abilità di individuare giocatori sottovalutati può determinare il successo. Profili come Sal Stewart dei Reds o Daylen Lile dei Nationals sono chiari esempi di come talenti meno pubblicizzati possano emergere con prestazioni solide e ampi margini di crescita. Analogamente, tra i lanciatori, figure come Ryan Pepiot dei Rays dimostrano che la capacità di generare "swing and miss" e di adattarsi a contesti diversi può trasformare un giocatore in una vera sorpresa stagionale. Il Draft, pertanto, si conferma una vetrina di opportunità per chi sa andare oltre le scelte più ovvie e puntare su prospetti con il potenziale per superare ogni aspettativa.