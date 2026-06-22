Michel Platini, figura iconica del calcio mondiale, ha recentemente annunciato da Torino i suoi futuri intenti nel panorama calcistico. L'ex campione francese ha chiarito di avere in mente progetti legati al calcio, ma ha escluso categoricamente qualsiasi possibilità di assumere un ruolo operativo o dirigenziale all'interno di una società sportiva o di un'organizzazione. Le sue parole sono state nette: “Ho dei progetti sul calcio, è vero, ma solo come consigliere. Non ho intenzione di entrare in una società o in un’organizzazione. L’ho fatto in passato e va bene così.

Non ho più cinquant’anni…”. Questa dichiarazione sottolinea la sua volontà di contribuire al mondo del pallone in una veste differente, più defilata e meno impegnativa rispetto al passato.

Il legame con la Juventus: un affetto che perdura, ma senza incarichi

Nonostante il suo profondo e duraturo legame affettivo con la Juventus, club nel quale ha scritto pagine indelebili della sua carriera, Platini ha ribadito l'impossibilità di un suo coinvolgimento a livello dirigenziale. L'ex fuoriclasse ha espresso con chiarezza i suoi sentimenti: “Quando penso alla Juve penso ai tifosi, ai bellissimi anni che ho trascorso qui, all’impegno della famiglia Agnelli – ma escludo di poter fare parte della dirigenza”.

Questa posizione evidenzia una distinzione netta tra il sentimento di appartenenza e la volontà di assumere responsabilità gestionali, confermando che il suo amore per i colori bianconeri rimarrà un fatto personale e non si tradurrà in un impegno professionale diretto.

Un futuro nel calcio da consigliere, non da protagonista attivo

Le recenti affermazioni di Platini delineano un futuro nel calcio caratterizzato da un ruolo più marginale e di supporto. L'ex numero dieci francese intende offrire la sua esperienza e la sua visione come consigliere, evitando incarichi ufficiali o posizioni gestionali di primo piano. La sua intenzione è quella di fornire un contributo discreto e ponderato, lontano dai riflettori e dalle pressioni che derivano da ruoli esecutivi.

Questa scelta riflette una nuova fase della sua vita professionale, dove la passione per il calcio si traduce in un impegno più riflessivo e meno totalizzante.

Una coerenza di intenti: le precedenti dichiarazioni di Platini

La posizione espressa da Michel Platini non rappresenta una novità, ma si inserisce in un percorso di dichiarazioni coerenti nel tempo. Già in passato, il campione francese aveva manifestato posizioni simili, ribadendo la sua riluttanza a tornare in ruoli dirigenziali all'interno di un singolo club. In un'intervista rilasciata in occasione del Festival dello Sport di Trento, aveva affermato con decisione: “Se devo tornare è per fare qualcosa di buono per il calcio, per tutto il calcio, non per un solo club”.

Aggiungendo un tocco di romanticismo alle sue parole, aveva poi concluso riguardo al suo passato juventino: “Alla Juventus ho già dato tutto: non si vive due volte la stessa storia d’amore”. Queste affermazioni rafforzano l'idea di un Platini orientato al bene comune del calcio, piuttosto che a interessi specifici di una singola entità, e confermano la sua visione di un impegno futuro che sia più ampio e meno vincolato a singole realtà sportive.