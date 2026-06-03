Il campione olimpico dei 100 metri a Parigi 2024, Noah Lyles, ha delineato le sue intenzioni per il Golden Gala Pietro Mennea di Roma. L'atleta statunitense ha dichiarato: “Sono qui per divertirmi, ma anche per vincere. L’importante è quello e non sentire la pressione, poi ovviamente anche cercare di vincere”. Parole pronunciate alla vigilia dell'evento, che evidenziano la sua duplice ambizione: godersi la competizione e trionfare. A Roma, Lyles affronterà una delle sfide più attese, che lo vedrà contrapposto, tra gli altri, al campione olimpico italiano Marcell Jacobs.

Forma fisica e aspettative

Lyles ha sottolineato di sentirsi in una condizione fisica ottimale. “Se mi presento a una gara è perché sono pronto per correre”, ha affermato con sicurezza. Ha aggiunto che il suo allenatore conferma la sua eccellente forma, pur non potendo stabilire se sia identica o superiore a quella pre-Parigi 2024. L'atleta ha rivelato sessioni di allenamento molto proficue, che lo rendono “veramente eccitato ed entusiasta” per la gara imminente. “Sto vedendo cose molto positive in questo periodo, ora abbiamo solo il nostro spettacolo da fare”, ha concluso, esprimendo fiducia e la voglia di offrire una performance memorabile al pubblico.

Il Golden Gala: sfida internazionale dei 100 metri

Il Golden Gala Pietro Mennea, prestigiosa tappa della Diamond League, si terrà a Roma giovedì 4 giugno. L'attenzione sarà sui 100 metri maschili, dove Noah Lyles sarà il protagonista indiscusso. La gara si preannuncia come uno scontro tra i migliori velocisti, con una concorrenza internazionale agguerrita. Il Golden Gala di Roma segna l’inizio della stagione outdoor per molte stelle dell’atletica mondiale. Oltre a Lyles e al campione olimpico italiano Marcell Jacobs, scenderanno in pista atleti del calibro di Letsile Tebogo, Jordan Anthony, Akani Simbine, Ackeem Blake e Ferdinand Omanyala, tutti pronti a contendersi il podio in questa imperdibile tappa della Diamond League. L'obiettivo di Lyles è chiaro: offrire uno spettacolo di alto livello e conquistare la vittoria.