La Range Rover Sardinia Cup, prestigiosa competizione velica tornata in calendario dopo quattordici anni di assenza, vede il Royal Ocean Racing Club (RORC) saldamente al comando della classifica generale. Un risultato eccellente ottenuto grazie alle straordinarie prestazioni del TP52 Ino Veritas, che si è distinto fin dalle prime battute della regata.

Le prime sfide in mare: regate costiere e tattiche decisive

L'evento ha preso il via con una impegnativa regata costiera, che ha messo alla prova l'abilità delle flotte su percorsi differenziati. La Classe 1 (SC1) ha affrontato circa trenta miglia nautiche, mentre la Classe 2 (SC2) ha coperto ventidue miglia e mezzo.

Le condizioni iniziali, caratterizzate da un Maestrale leggero tra i dieci e i dodici nodi, hanno richiesto scelte tattiche accurate, specialmente nella navigazione sotto costa e nella risalita del canale di La Maddalena.

In questa prima prova, il TP52 Ino Veritas di James Neville, in rappresentanza del RORC, si è imposto con autorità nella categoria SC1. Ha preceduto il wallyrocket51 Django WR, timonato da Giovanni Lombardi Stronati per lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS), e RocketNikka dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. Per la SC2, la vittoria è andata a Ran di Niklas Zennstroem, del team RORC Gold, che ha tagliato il traguardo davanti a Django JP dello YCCS e Garm, anch'esso del RORC.

Il percorso costiero ha condotto le imbarcazioni attraverso il canale di La Maddalena, passando per Spargi e il banco di Tre Monti, con il vento che, per la SC1, è aumentato fino a sedici nodi, rendendo la sfida ancora più avvincente.

Consolidamento del vantaggio nelle prove a bastone

Dopo l'intensa regata costiera, la Sardinia Cup è proseguita con due prove a bastone disputate nelle acque antistanti Porto Cervo. Con il vento in progressiva intensificazione, raggiungendo i venti nodi e con raffiche fino a ventiquattro, le imbarcazioni hanno affrontato condizioni più impegnative. Ino Veritas ha confermato la sua leadership nella SC1, ottenendo un secondo e un primo posto parziali che ne hanno rafforzato la posizione.

Parallelamente, nella SC2, Ran ha consolidato il proprio primato con un primo e un secondo posto.

Questi risultati hanno permesso al RORC di guidare la classifica generale a squadre, dimostrando una notevole coesione e performance complessiva. Al secondo posto si posiziona lo YCCS, seguito dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, a testimonianza di una competizione serrata e di alto livello.

Il ritorno di un classico: il nuovo format a squadre

Il ritorno della Range Rover Sardinia Cup è stato caratterizzato da un nuovo format a squadre di club, pensato per esaltare lo spirito di squadra e la strategia collettiva. Ogni team è composto da due imbarcazioni, una per ciascuna delle classi in gara, e la classifica finale viene determinata dalla somma dei punti ottenuti dalle due barche.

L'evento si svolge sotto l'egida del sistema di rating IRC, garantendo equità tra le diverse tipologie di imbarcazioni, e prevede un mix di prove costiere, offshore e le tradizionali prove a bastone, offrendo uno spettacolo velico completo e dinamico.