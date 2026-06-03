La numero uno del tennis mondiale, Aryna Sabalenka, ha manifestato un profondo sconforto dopo l'eliminazione nei quarti di finale del Roland Garros, sconfitta dalla russa Diana Shnaider. In conferenza stampa, la tennista bielorussa ha espresso senza filtri il suo stato d'animo: "Non provo emozioni. In questo momento, vorrei solo smettere di giocare a tennis. Tra qualche giorno, spero di essermi ripresa mentalmente". Sabalenka ha ammesso di aver avuto ottime opportunità per chiudere il match, ma di aver commesso errori decisivi, in particolare nel secondo set.

La campionessa ha sottolineato la determinazione della sua avversaria, capace di ribaltare l'incontro. "Lei ha giocato con più determinazione, incredibilmente bene. Sento che mentalmente non sono riuscita a riprendermi dopo il secondo set. Non ricordo l'ultima volta che ho perso dieci game di fila. Credo che mentalmente sia caduta in un buco nero profondo e non sono riuscita a riprendermi". Riguardo alle condizioni di gioco, ha commentato l'influenza del vento, pur non volendo lamentarsi, ma suggerendo che la sua percezione fosse legata al suo stato mentale.

Il difficile recupero e l'autoironia

Nonostante la delusione, Sabalenka ha cercato di ritrovare il sorriso nel finale della conferenza stampa, mostrando una certa autoironia sulla sua ripresa.

"Ciò che non ci uccide ci rende più forti, giusto? Prima o poi troverò una soluzione e tornerò più forte". Ha poi scherzato sull'idea di passare la giornata successiva in una "stanza in cui entri e puoi distruggere tutto", sperando che ciò possa aiutarla a superare la frustrazione e ritrovare la serenità.

Le posizioni di Sabalenka

Nel corso del Roland Garros, Sabalenka si era già espressa su diverse questioni. Aveva evidenziato la necessità di maggiore equità nel montepremi per i giocatori con ranking più basso, affermando che la sua battaglia non era per sé, ma per "i giocatori che faticano davvero a sopravvivere" e per "la prossima generazione". Aveva inoltre commentato il caldo torrido di Parigi, che rendeva il gioco più veloce, ma che lei sentiva di poter sfruttare.

Riguardo al suo completo con gioielli, aveva dichiarato di sentirsi "super leggera" e a suo agio, sottolineando l'importanza di "avere un bell’aspetto" per giocare meglio.

Il rapporto con i social media

Infine, Sabalenka aveva condiviso il suo rapporto positivo con i social media, considerandoli uno strumento per "diffondere positività nella società". Ha espresso il desiderio di "mostrare il lato positivo del gioco" e che "va bene divertirsi fuori dal campo", augurandosi che la prossima generazione possa avere un "approccio sano" alla vita da atleta, senza dimenticare se stessi come persone.