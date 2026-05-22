Flavio Cobolli si presenta al Roland Garros con un mix di fiducia e determinazione, pronto ad affrontare le sfide del prestigioso torneo parigino. Il tennista romano, testa di serie numero dieci, ha espresso la sua visione in conferenza stampa a Parigi, sottolineando il suo percorso di crescita: “Sono molto migliorato, ho ancora un po’ di alti e bassi ma credo decisamente più alti”. Un messaggio chiaro è rivolto anche alla potenziale sfida con il numero uno al mondo, Jannik Sinner, inserito nella sua stessa parte di tabellone: “Con lui non devi partire già sconfitto”.

Cobolli è determinato a non lasciare che la presenza di Sinner condizioni le sue ambizioni.

Obiettivi e Costanza in Campo

Cobolli ha evidenziato la sua evoluzione come giocatore, dichiarando di sentirsi “abbastanza costante su tutte le superfici”. Ha poi aggiunto: “Sto lavorando per aumentare questa costanza per tutto l’anno, ed è molto difficile a questo livello”. L’obiettivo primario per questa quinta partecipazione al Roland Garros è ambizioso ma concreto: raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale a Parigi, un traguardo che darebbe ulteriore spessore alla sua carriera.

Il Tabellone e la Mentalità Vincente

Nonostante l’assenza di Carlos Alcaraz abbia reso il tabellone apparentemente più aperto, la presenza di Sinner nella stessa metà non deve rappresentare un ostacolo psicologico.

Cobolli ha espresso una filosofia chiara riguardo l’approccio ai grandi match: “L’unico errore che puoi fare contro giocatori del genere è partire già sconfitto prima di entrare in campo. Perdere perché hai già perso prima di iniziare una partita non mi piace, non è una cosa che mi rispecchia”. Questa mentalità riflette la sua indole combattiva e la volontà di giocarsi ogni opportunità.

Il tennista romano ha concluso con una nota di ambizione e serenità: “Vivo sempre con il sorriso, perché alla fine è quello che conta. Vorrei però avere più risultati nei tornei maggiori, con un po’ più di spessore”.

Il Percorso di Cobolli nel Tabellone

Il sorteggio del Roland Garros, avvenuto il 21 maggio 2026, ha delineato un percorso potenzialmente impegnativo per Cobolli.

La sua posizione nella stessa parte del tabellone di Sinner apre alla possibilità di un derby azzurro in una fase avanzata del torneo, ma anche a sfide significative fin dai primi turni.

Cobolli inizierà il suo cammino contro un qualificato o un lucky loser. Successivamente, potrebbe incrociare giocatori come Yibing Wu o Marcos Giron al secondo turno, e Learner Tien o Cristian Garin al terzo. In caso di un percorso positivo, gli ottavi di finale potrebbero vederlo affrontare avversari del calibro di Daniil Medvedev o Francisco Cerundolo. Nei quarti di finale, sono ipotizzabili sfide con Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie, Brandon Nakashima o Valentin Vacherot. L’eventuale semifinale, come anticipato, potrebbe concretizzarsi in un atteso derby contro Jannik Sinner.