Roma si afferma come la capitale italiana del calcio a 8, ospitando le Finali Nazionali Opes Lega Calcio a 8. Presso lo stadio Alfredo Berra, le migliori formazioni provenienti da tutta Italia si contenderanno, fino al 21 giugno, l'ambito Scudetto di Campione d’Italia e la prestigiosa Coppa Italia. L'evento promette tre giorni di intensa competizione e spettacolo, consolidando il ruolo di Roma come epicentro di questo movimento sportivo.

La manifestazione vede la partecipazione di società provenienti da tutta Italia, tra cui Milano, Napoli, Treviso, Bari, Bisceglie, Manfredonia, Torino, Pesaro, Cosenza, Salerno, Trapani, Como, Monza e Latina, oltre naturalmente alla stessa Roma.

Tra le squadre più attese, spicca il Medica Sud, Campione d’Italia 2024/2025. Grande attenzione è rivolta anche agli Old Boots Torino, che schierano con campioni come Leonardo Bonucci e Francesco Caputo. Non mancherà la Roma Calcio a 8, tra le realtà più rappresentative della Lega.

Sport, Inclusione e Grandi Campioni

Le Finali Nazionali non sono solo un palcoscenico per l'eccellenza sportiva, ma anche un'occasione per promuovere l'inclusione. Un momento clou dell'evento sarà la partecipazione straordinaria di Javier Zanetti, leggenda del calcio internazionale. Zanetti scenderà in campo in una speciale partita di esibizione, affiancando i giovani atleti della Lega Unica. Questo campionato, dedicato a giovani con disabilità, è nato con l'obiettivo di abbattere ogni barriera attraverso lo sport.

Per tre giorni, Roma si trasforma così in un simbolo di competizione, spettacolo e inclusione, ribadendo la sua posizione di capitale del movimento nazionale del calcio a 8.

Il Movimento del Calcio a 8 in Crescita

Questo appuntamento romano rappresenta il culmine di un movimento sportivo in continua espansione, che ha saputo conquistare un numero crescente di appassionati e praticanti. Il calcio a 8, infatti, è una disciplina capace di coinvolgere centinaia di società e migliaia di atleti su tutto il territorio nazionale, testimoniando una vitalità e una diffusione capillare. Le Finali Nazionali sono la vetrina perfetta per celebrare questa crescita e mostrare il talento del panorama italiano.

Il Progetto di Promozione nelle Scuole Romane

In vista delle Finali Nazionali, OPES e la Lega Calcio a 8 hanno intrapreso un progetto nelle scuole romane per promuovere la disciplina tra i giovani. Il tour promozionale ha incluso una tappa il 4 giugno al centro sportivo Stella Azzurra. Qui, gli ex calciatori Gaetano D’Agostino e Alessio Cerci sono stati impegnati in sessioni tecniche con gli studenti. Sono stati messi a disposizione 500 ingressi gratuiti per le scuole di Roma e del Lazio, oltre a materiali didattici dedicati al calcio a 8 come prezioso strumento educativo.