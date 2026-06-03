Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio è in bilico. Il difensore centrale potrebbe lasciare la Capitale nel calciomercato estivo, con la trattativa per l'Al Sadd riaperta. Il club qatariota aveva già manifestato un forte interesse per il giocatore lo scorso gennaio, arrivando a un passo dall'acquisizione, poi bloccata. Ora, a distanza di mesi, le parti sono tornate a dialogare, delineando un possibile addio per il difensore.

La ripresa dei contatti tra la società capitolina e la formazione del Qatar coincide con l'arrivo di Gennaro Gattuso a Formello come nuovo tecnico.

Questa concomitanza potrebbe aver influito sulla decisione del club di valutare la cessione di Romagnoli. L'Al Sadd, dopo il naufragio della trattativa invernale, ha ripreso con decisione l'interesse per il centrale biancoceleste.

Le cifre della possibile operazione

Per la Lazio, la potenziale cessione di Romagnoli si concretizzerebbe per una cifra compresa tra i tre e i tre milioni e mezzo di euro. Questa operazione consentirebbe al club di monetizzare il cartellino del difensore, permettendogli di salutare la Capitale dopo lo stop dello scorso inverno.

Dal punto di vista del giocatore, l'offerta dell'Al Sadd è particolarmente vantaggiosa: un contratto triennale con un ingaggio netto di sei milioni di euro a stagione.

Una proposta economica decisamente superiore agli standard del calcio europeo, che evidenzia la forte volontà del club qatariota di assicurarsi le prestazioni di Alessio Romagnoli.

Decisione imminente per il difensore

L'esito finale di questa operazione di calciomercato dipenderà dalle prossime settimane e dalle valutazioni definitive del club capitolino. La Lazio dovrà decidere se accettare l'offerta e dare il via libera alla partenza del difensore, una scelta che potrebbe ridefinire parte dell'assetto difensivo in vista della prossima stagione.