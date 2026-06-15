Romain Grosjean si è raccontato in una conversazione sincera con Racers Unchained, ripercorrendo la sua carriera. Il pilota ha tracciato un percorso che lo ha visto emergere dalle categorie giovanili, raggiungere la Formula 1 e, infine, affrontare una rinascita dopo uno degli incidenti più sconvolgenti del motorsport. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo su vittorie, cadute e la forza di ricominciare.

La Carriera: Successi e Momenti Cruciali

Grosjean ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera, dalle affermazioni giovanili all’approdo in Formula 1.

Un cammino costellato da vittorie e delusioni che hanno forgiato il suo carattere. Il racconto si fa intenso quando il pilota affronta il ricordo del terribile incidente in Bahrain, un evento che ha segnato un punto di svolta nella sua vita e nella sua carriera.

La Rinascita Dopo l'Incidente in Bahrain

Con lucidità, Grosjean ha descritto la sua fuga dalle fiamme dopo il devastante schianto in Bahrain, un momento che avrebbe potuto essere fatale. Da questa esperienza estrema è scaturita una rinnovata e forte determinazione a ricominciare. Una volontà ferrea di tornare in pista, inseguire nuovamente la velocità e alimentare la sua passione per le corse.

Il Ritorno in IndyCar: Nuovi Orizzonti

Nel febbraio 2026, Grosjean ha firmato con Dale Coyne Racing per un atteso ritorno a tempo pieno nella IndyCar Series, guidando la vettura numero 18 motorizzata Honda.

L'annuncio ha anche confermato il suo ruolo di primo ambasciatore globale del marchio Bitcoin MAX, sponsor del team. Questo impegno ha completato la griglia per la stagione 2026, che prenderà il via con il Firestone Grand Prix di St. Petersburg il primo marzo.

Il suo rientro a un volante ufficiale è significativo, dopo un anno di pausa in cui ha ricoperto il ruolo di pilota riserva per PREMA e partecipato a gare di endurance. La sua esperienza in Formula 1, con 179 partenze e dieci podi, unita alla sua determinazione, rappresenta un valore aggiunto per il team Dale Coyne Racing e per l'intera serie americana.