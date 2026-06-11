Il tanto atteso ritorno di Serena Williams nel circuito tennistico professionistico subisce un'amara battuta d'arresto. La campionessa americana è costretta a rinunciare alla sua partecipazione al torneo di doppio del Queen's Club di Londra, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione su erba. La ragione di questa inattesa defezione è il ritiro della sua compagna di squadra, la giovane Victoria Mboko, a causa di un infortunio. La notizia è stata ufficialmente comunicata dagli organizzatori della manifestazione, che hanno confermato l'impossibilità per la tennista canadese di scendere in campo.

Per Williams, che aveva annunciato con grande entusiasmo e aspettativa il suo rientro in questa occasione, si dissolve così la possibilità di giocare nel prestigioso torneo londinese, un evento che aveva generato notevole attesa tra gli appassionati.

La coppia Williams-Mboko era attesa con grande interesse, poiché segnava il ritorno ufficiale di Serena Williams dopo un lungo periodo di assenza dai campi. L'infortunio di Mboko ha però reso impossibile la loro partecipazione al torneo. Gli organizzatori hanno spiegato che "Victoria Mboko si è dovuta ritirare per un infortunio, di conseguenza Serena Williams non potrà prendere parte al torneo di doppio". Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura dell'infortunio della giovane tennista canadese.

Il significato del rientro di Serena Williams

Il torneo del Queen's rappresentava un momento cruciale per Serena Williams, che aveva scelto questa prestigiosa competizione su erba per il suo rientro nel circuito professionistico. La presenza della campionessa statunitense, in coppia con la giovane Mboko, aveva suscitato grande curiosità e vive aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. L'annullamento della loro partecipazione al doppio lascia ora un vuoto nel tabellone e tra gli spettatori che attendevano con impazienza di rivedere Williams all'opera.

Il Queen's: un appuntamento cruciale e le incertezze future

Il Queen's Club Championships è uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione tennistica su erba e funge da preparazione fondamentale per il prestigioso torneo di Wimbledon.

La presenza di Serena Williams avrebbe conferito ulteriore lustro all'evento, ma l'infortunio di Victoria Mboko ha interrotto bruscamente i piani della coppia. Williams non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dopo la notizia del ritiro. Il torneo prosegue regolarmente con le altre coppie iscritte al tabellone, ma resta da capire se e quando Serena Williams tornerà a competere, sia in doppio che in singolare, nei prossimi appuntamenti del circuito.