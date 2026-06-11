Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso un chiaro auspicio in vista della prossima elezione del presidente della FIGC, desiderando che il processo avvenga “senza ricorsi”. Questa dichiarazione sottolinea l'importanza di una scelta chiara, definitiva e incontestabile per il vertice della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L'importanza di un'elezione serena

Le parole del ministro giungono in un momento cruciale per il calcio italiano, a pochi giorni dall’assemblea elettiva convocata per il 22 giugno, che avrà il compito di designare la nuova guida della FIGC.

Abodi ha voluto rimarcare con forza la necessità di un processo elettorale trasparente e lineare, privo di quelle contestazioni formali che, in passato, hanno talvolta rallentato o persino messo in discussione la legittimità dei risultati. Un'elezione priva di contenziosi è vista come un elemento fondamentale per la credibilità e l'efficacia della futura presidenza.

Appello alla stabilità federale

Con questa presa di posizione, il ministro intende promuovere un clima di stabilità e proficua collaborazione tra tutte le componenti del calcio italiano. L'obiettivo primario è quello di prevenire potenziali tensioni post-elettorali che potrebbero seriamente compromettere la governance federale e la sua capacità di operare.

L'auspicio è, dunque, quello di assicurare una transizione ordinata e serena verso una nuova leadership, considerata essenziale per il futuro e lo sviluppo del movimento calcistico nazionale. Una guida stabile è vista come la base per affrontare le sfide che attendono la Federazione.

I candidati in corsa per la presidenza

In vista di questa importante tornata elettorale, due figure di spicco si sono distinte con le loro candidature. Da un lato, Giovanni Malagò, già presidente del CONI, ha raccolto un significativo appoggio, in particolare dalla Lega Serie A, che rappresenta la maggioranza dei club del massimo campionato. La sua candidatura si presenta con un forte sostegno da parte del calcio professionistico.

Dall'altro lato, Giancarlo Abete, con la sua esperienza pregressa come ex presidente della FIGC, ha manifestato la propria disponibilità a candidarsi. La sua proposta è sostenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti e si propone di rappresentare una pluralità di posizioni e interessi all'interno del complesso sistema federale, cercando un equilibrio tra le diverse anime del calcio italiano e puntando a un'ampia rappresentatività.