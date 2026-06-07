La leggendaria Serena Williams fa il suo attesissimo ritorno in campo al Queen’s Club di Londra, partecipando al torneo di doppio in coppia con la giovane promessa canadese Victoria Mboko. Dopo un’assenza di quattro anni dai circuiti professionali, la campionessa americana ha chiarito le sue motivazioni con parole dirette: “il tennis mi mancava, non ho nulla da perdere”. Questo rientro è caratterizzato da un approccio sereno e dal desiderio di godere appieno l'esperienza di gioco.

Un ritorno senza pressioni e con nuove motivazioni

Serena Williams ha enfatizzato di non sentire alcuna pressione, dichiarando con fermezza: “non devo dimostrare niente”.

Ha ribadito che il suo ritorno non è finalizzato alla conquista di nuovi titoli, ma è spinto dal puro piacere di tornare a giocare. La sua prospettiva è chiara: “non ho nulla da perdere, e tutto qui è solo da guadagnare”, evidenziando un atteggiamento rilassato e positivo verso questa nuova fase della sua illustre carriera nel tennis.

Tra le ragioni del suo rientro, Serena ha citato anche aspetti personali e familiari, esprimendo il desiderio profondo: “voglio che i miei figli possano vedermi giocare”. Questa motivazione intima si unisce alla volontà di vivere un’esperienza autentica, completamente libera da aspettative esterne, e di assaporare ogni singolo momento trascorso sul campo da gioco.

Il contesto del rientro e le prospettive future

La scelta di Serena Williams di tornare in campo è dettata principalmente dall’intento di divertirsi e di scoprire dove questa nuova avventura la condurrà, più che dalla ricerca ossessiva della vittoria. La campionessa ha ribadito di non avere “niente da dimostrare”, considerando ogni istante sul campo come un prezioso guadagno personale in termini di esperienza e gioia. Ha inoltre lasciato aperta la possibilità di un eventuale ritorno anche nel singolare, pur specificando che al momento non rappresenta una priorità immediata. Per affrontare nuovamente le sfide del singolare, ha ammesso che “probabilmente dovrò allenarmi un po’ di più”, suggerendo un approccio misurato e consapevole verso le future decisioni agonistiche.