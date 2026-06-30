Il tennis italiano celebra una serata di successi il 30 giugno a Wimbledon. Lorenzo Sonego ha conquistato l'accesso al secondo turno superando Tomas Martin Etcheverry in quattro set, mentre Matteo Berrettini si trova in vantaggio per due set a uno contro Stan Wawrinka, in un incontro caratterizzato da tutti i parziali decisi al tie-break.

Sonego trionfa su Etcheverry e accede al secondo turno

Lorenzo Sonego ha affrontato Tomas Martin Etcheverry nel primo turno del prestigioso torneo di Wimbledon, costruendo una vittoria solida in quattro set. Il tennista torinese ha dominato i primi due parziali, cedendo il terzo solo al tie-break, per poi chiudere con determinazione il quarto set, anch'esso deciso al tie-break.

La sua prestazione è stata caratterizzata da lucidità e solidità, evidenziate da oltre cinquanta colpi vincenti e una gestione impeccabile dei momenti di pressione. Questo successo gli garantisce l'importante accesso al secondo turno.

Berrettini conduce su Wawrinka: match avvincente al tie-break

Nel frattempo, Matteo Berrettini sta conducendo un match avvincente contro Stan Wawrinka, con un vantaggio di due set a uno. L'incontro si sta rivelando estremamente equilibrato, con tutti i parziali finora disputati decisi al tie-break. Sebbene il match sia ancora in corso, l'azzurro ha già dimostrato grande tenacia e capacità di gestire i momenti chiave, elementi fondamentali su superfici veloci come l'erba.

Dettagli dei match e prospettive future

Il trionfo di Lorenzo Sonego su Etcheverry è giunto con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6, al termine di una battaglia durata ben tre ore e quaranta minuti. Il tennista piemontese ha saputo reagire con lucidità al calo di rendimento nel terzo set, chiudendo poi il quarto parziale al tie-break con un finale di grande qualità. Questo risultato conferma la sua spiccata attitudine per l'erba londinese, una superficie che esalta le sue caratteristiche di gioco.

Per il secondo turno, Sonego affronterà il canadese Gabriel Diallo. Diallo ha ottenuto la qualificazione dopo il ritiro del francese Benjamin Bonzi nel quinto set del loro incontro. L'attenzione si sposta ora sulle prossime sfide, con l'auspicio che il tennis italiano possa continuare a regalare emozioni e successi sui campi di Wimbledon.