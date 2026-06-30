L'ex quarterback di Texas Tech, Brendan Sorsby, si trova attualmente senza prospettive immediate nel football professionistico nordamericano. A seguito di una controversa uscita dalla NCAA, né la NFL né la CFL gli hanno offerto alcuna opportunità, lasciandolo in una situazione di stallo che potrebbe protrarsi almeno fino al 2027.

La NFL ha recentemente cancellato il Supplemental Draft previsto per luglio, citando serie preoccupazioni sull'integrità del gioco e indicando il caso di Sorsby come fattore centrale. Anche la CFL ha rifiutato di firmare il quarterback per ragioni analoghe.

Questa doppia esclusione significa che la prossima occasione per Sorsby di tornare in campo sarà non prima della primavera del prossimo anno. La sua partecipazione al Draft NFL 2027 appare improbabile, costringendolo a cercare visibilità in un contesto di atleti rimasti ai margini delle leghe maggiori.

La United Football League: l'unica via

In questo scenario di incertezza, la United Football League (UFL) emerge come l'unica opzione concreta per Sorsby. Il 23 giugno, Mike Repole, co-proprietario della lega, ha pubblicato un messaggio su X (ex-Twitter), assegnando idealmente Sorsby ai Dallas Renegades e invitandolo a unirsi alla UFL tramite la “Regional Player Initiative”. Questa iniziativa è pensata per mantenere i giocatori vicini alle proprie comunità e offrire loro una nuova possibilità di mettersi in mostra.

Tuttavia, anche nella UFL, Sorsby non giocherebbe prima di marzo, poiché la stagione si disputa in primavera. Questo periodo di attesa potrebbe rivelarsi strategico, offrendo il tempo necessario per attenuare lo stigma che circonda il suo nome a seguito delle violazioni commesse.

Prospettive e ostacoli per il riscatto

Nonostante l'apertura della UFL, permangono significativi interrogativi sulla reale volontà della lega di accoglierlo, viste le resistenze interne legate alla gravità delle sue violazioni, in particolare quelle relative al gioco d'azzardo. Storicamente, gli atleti che hanno infranto le regole in questo ambito sono stati spesso esclusi a lungo dal football professionistico. La NFL ha peraltro confermato il rifiuto alla domanda di Sorsby per il Supplemental Draft 2026, motivando la scelta con le medesime preoccupazioni sull'integrità e la necessità di ulteriori verifiche.

Sorsby dovrebbe quindi considerarsi fortunato se la UFL rappresenterà davvero la sua unica via per proseguire la carriera. Se l'offerta dovesse essere confermata e rimanere valida, accettarla con umiltà potrebbe essere il primo passo fondamentale. Con il tempo, Sorsby potrebbe iniziare a ricostruire la fiducia e, chissà, generare una certa simpatia che potrebbe facilitare un eventuale ritorno anche nella NFL.