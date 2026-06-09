La nazionale spagnola ha concluso la sua fase di preparazione in vista del prossimo Mondiale con una vittoria convincente per 3-1 contro il Perù. L'amichevole, disputata a Puebla, in Messico, ha confermato la solidità del gruppo e le buone prospettive in vista del debutto iridato.

Il successo nell'ultimo test pre-Mondiale

La Roja ha affrontato il Perù nel suo ultimo impegno prima dell'inizio del Mondiale. Il match, svoltosi a Puebla, si è concluso con un netto successo per 3-1, chiudendo positivamente il ciclo di amichevoli e fornendo importanti indicazioni al commissario tecnico.

Cronaca della partita: gol e momenti chiave

Il primo gol è arrivato dopo appena due minuti di gioco: Mikel Oyarzabal ha ricevuto un passaggio tra le linee da Cubarsí e, con un potente sinistro scagliato da fuori area, ha infilato la palla nell'angolo basso della porta avversaria, sbloccando immediatamente il risultato. Poco dopo, al trentaduesimo minuto, Pedri ha raddoppiato con un preciso inserimento, finalizzato da un assist di Ferran Torres, dopo una triangolazione ben orchestrata da Rodri.

All'inizio della ripresa, un clamoroso autogol del portiere peruviano Gallese ha portato il punteggio sul 3-0, consolidando il vantaggio spagnolo. Il Perù è riuscito ad accorciare le distanze al sessantaseiesimo minuto con una rete di Vélez, ma il risultato non è più cambiato, sancendo la vittoria della Spagna.

Questa vittoria ha permesso alla Spagna di chiudere la preparazione senza registrare nuovi infortuni, un elemento rassicurante e di fondamentale importanza in vista dell'imminente debutto mondiale.

Le scelte tattiche e le assenze rilevanti

Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha schierato un undici iniziale che si preannuncia molto simile a quello che affronterà il debutto mondiale. Nonostante le assenze per infortunio di giocatori chiave come Lamine Yamal, Nico Williams e Víctor Muñoz, la formazione ha mostrato compattezza.

In porta ha giocato Unai Simón, mentre la linea difensiva era composta da Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella. A centrocampo, il trio Rodri, Fabián e Pedri ha dettato i ritmi, supportando l'attacco formato da Ferran Torres, Oyarzabal e Álex Baena.

Durante il corso della partita, De la Fuente ha effettuato numerosi cambi, inserendo tra gli altri David Raya, Dani Olmo, Eric e Yéremy Pino, oltre a Zubimendi, Pubill, Gavi e Merino, per testare diverse soluzioni e dare minutaggio a più elementi della rosa.

Prospettive future e fiducia nel gruppo

Il successo contro il Perù rappresenta un segnale estremamente positivo per la Spagna, che ora si prepara con fiducia al debutto mondiale contro il Capo Verde. Il risultato ottenuto e, soprattutto, l'assenza di nuovi infortuni, infondono grande fiducia nel gruppo. La squadra ha dimostrato coesione e qualità in campo, elementi essenziali per affrontare al meglio la competizione.