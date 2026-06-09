La Juventus continua a cercare un portiere per il post Di Gregorio. Dopo svariati nomi accostati alla Continassa, quello di Emiliano “El Dibu” Martinez sembra essere più vicino grazie anche al benestare del tecnico Luciano Spalletti. Intanto sirene sponda Fenerbahce hanno messo nel mirino Hakan Çalhanoğlu, ma l’Inter considera “intoccabile” il centrocampista e capitano della nazionale turca.

Juve: Spalletti vuole ‘El Dibu’ per sostituire Di Gregorio

In casa Juve da giorni sono stati avviati i casting per trovare il sostituto di Michele Di Gregorio e tra il nome di Emiliano “El Dibu” Martinez sembra essere quello più vicino.

Il portiere intende lasciare l’Aston Villa in estate e Torino sembrerebbe essere una destinazione gradita. Anche il tecnico Luciano Spalletti ha espresso un parere favorevole all’arrivo del campione del mondo in carica con l’Argentina. Ad oggi, l’unico ostacolo sembra essere l’ingaggio del 33enne che è fissato a 7 milioni di euro. Nonostante tutto però la dirigenza bianconera è intenzionata ad avviare la trattativa con il club inglese per portare il giocatore in Serie A: l’Aston Villa valuta il cartellino di Martinez 20 milioni di euro.

In caso di un mancato accordo, il piano B porterebbe il nome di Guglielmo Vicario. Il 29enne vuole lasciare il Tottenham per fare ritorno in Italia e Torino è una destinazione più che gradita.

Il Fenerbahce vuole Çalhanoğlu

Domenica 7 giugno, in Turchia si sono svolte le elezioni per eleggere il nuovo presidente del Fenerbahce: dopo 8 anni Aziz Yildirim è tornato alla guida del club sconfiggendo il rivale Hakan Safi. Il neo presidente, dopo aver concluso la trattativa per portare Vedat Muriqi e Serhou Guirassy, intende portare nel suo club Hakan Çalhanoğlu. Al momento la possibile trattativa non sembra minimamente impensierire l‘Inter, visto che considera il centrocampista “incedibile”. Inoltre il 32enne ha un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027. Nonostante tutto in Turchia sono convinti che il calciatore possa tornare a giocare in patria.