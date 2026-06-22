Capo Verde continua a stupire ai Mondiali di calcio. Dopo il pareggio ottenuto con la Spagna, gli "Squali blu" hanno fermato anche l’Uruguay di Marcelo Bielsa sul 2-2, conquistando il secondo punto nella fase a gironi e mantenendo intatto il sogno qualificazione a un turno storico.

La dinamica del match

Il match si è acceso già nel primo tempo, regalando momenti di grande intensità. Al 21’ Kevin Pina ha firmato la prima storica rete mondiale della sua nazionale con un calcio di punizione che ha sorpreso il portiere Muslera. L’Uruguay ha reagito con veemenza, riuscendo a ribaltare il risultato prima dell’intervallo grazie alle reti di Araújo, di testa, e Canobbio, che non ha lasciato scampo a Vozinha.

Nella ripresa, però, Capo Verde non si è arreso, dimostrando grande carattere e determinazione. Il neoentrato Varela ha saputo approfittare di un errore difensivo di Olivera, anticipando il portiere uruguaiano e siglando il definitivo 2-2, un gol che ha riacceso le speranze degli africani.

Un traguardo storico e l'ambizione di Capo Verde

Per Capo Verde, una nazione con poco più di mezzo milione di abitanti, questo risultato è un traguardo storico di grande rilevanza. Essere rimasti imbattuti all’esordio mondiale, dopo aver affrontato due squadre di calibro internazionale, permette ora di puntare concretamente alla qualificazione. Il CT Bubista non ha nascosto l’ambizione e la fiducia riposta nella sua squadra: "Vogliamo dimostrare al mondo intero che siamo in grado di lottare per la qualificazione e credo che sia proprio quello che abbiamo dimostrato oggi in questa partita", ha affermato con orgoglio.

Per l’Uruguay, invece, il pareggio ha il sapore di un’occasione persa e lascia un bicchiere mezzo vuoto. Dopo un avvio di Mondiale già segnato da alcune difficoltà, la Celeste non è riuscita a conquistare la vittoria e ora si trova in una posizione delicata nel girone. La prossima sfida, che vedrà gli uomini di Bielsa affrontare la temibile Spagna, sarà cruciale e dovrà essere giocata con il peso di dover assolutamente evitare un clamoroso flop.

Il percorso sorprendente degli Squali blu

La serie di prestazioni offerte da Capo Verde conferma il valore e la solidità della loro fase a gironi. Dopo aver fermato la Spagna con un pareggio a reti inviolate (0-0), gli Squali blu hanno ora messo in seria difficoltà anche l’Uruguay, una delle squadre più titolate e rispettate del panorama calcistico.

Questo ulteriore pareggio contro la Celeste non è solo un punto prezioso in classifica, ma un vero e proprio passo in avanti verso un’impresa che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per una nazionale così giovane sulla scena mondiale.