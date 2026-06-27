Iga Swiatek, la campionessa in carica di Wimbledon, si appresta a difendere il suo titolo con un approccio pragmatico e ironico, consapevole delle sfide che l'attendono. Durante la conferenza stampa pre-torneo, la tennista polacca ha rievocato con un sorriso la sua straordinaria vittoria dell'anno precedente, quando aveva dominato Amanda Anisimova con un doppio 6-0 nella finale femminile. Con leggerezza, Swiatek ha scherzato sul fatto di aver esaurito gli asciugamani del torneo, divenuti popolari souvenir di beneficenza, e ha aggiunto con un tocco di umorismo: “Dovrò rubarne ancora di più quest'anno per accontentare amici e familiari, visto il successo che hanno avuto”.

Nonostante il ricordo di quell'impresa, da lei stessa definita un “sogno impossibile”, Swiatek ha chiarito di voler affrontare questa edizione con aspettative realistiche. Ha ammesso di non essersi sentita pienamente a suo agio durante il torneo di preparazione a Bad Homburg, dichiarando di “partire da una posizione totalmente diversa” rispetto alla scorsa stagione, quando la sua forma era al culmine. Il sorteggio non le ha riservato un cammino semplice: il primo turno la vedrà opposta alla talentuosa mancina Taylor Townsend, considerata una giocatrice particolarmente pericolosa. Nei turni successivi, il percorso potrebbe incrociarsi con Alexandra Eala o persino con la leggendaria Serena Williams, rendendo il suo percorso uno dei più impegnativi tra le favorite alla vittoria finale.

Swiatek: nuovo coach e gestione della pressione

La difesa del titolo di Swiatek è supportata dal nuovo allenatore Francisco Roig, con il quale la tennista sta affinando la sua preparazione. Swiatek ha espresso grande orgoglio per i successi già ottenuti, ma ha enfaticamente ribadito l'importanza di mantenere la concentrazione sul presente. “Sono grata per ciò che ho conquistato, ma il mio focus è interamente su ciò che posso realizzare oggi”, ha dichiarato, sottolineando la sua determinazione a non farsi distrarre dai trionfi passati. L'approccio mentale della polacca è volto a minimizzare le pressioni esterne e a vivere il torneo giorno per giorno, concentrandosi su ogni singola partita senza lasciarsi condizionare dalle alte aspettative.

Il tabellone femminile e le sfide in arrivo

Il tabellone di Wimbledon 2026 promette sfide avvincenti e incroci di alto livello per molte delle principali contendenti. Serena Williams, al suo attesissimo ritorno nel singolare dopo un'assenza di quattro anni, affronterà l'australiana Maja Joint nel suo match d'esordio. In caso di vittoria, Williams potrebbe incontrare la venticinquesima testa di serie, Alexandra Eala, in un potenziale secondo turno. Un ulteriore successo aprirebbe la strada a un possibile scontro al terzo turno proprio con la terza testa di serie e campionessa in carica Iga Swiatek, un scontro generazionale che si preannuncia di enorme interesse per gli appassionati. La parte bassa del tabellone, dove sono inserite sia Swiatek che Williams, è guidata dalla forte Elena Rybakina, aggiungendo ulteriore imprevedibilità. Il torneo si configura dunque come un evento ricco di confronti diretti e di grande intensità, con le migliori giocatrici del circuito pronte a contendersi il prestigioso titolo di Wimbledon.