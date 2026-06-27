George Russell ha conquistato la pole position al Gran Premio d'Austria in una sessione di qualifiche controversa. Il pilota Mercedes ha ottenuto il miglior tempo mentre venivano esposte le bandiere gialle all'ultima curva, a causa dell'uscita di pista di Max Verstappen. Russell ha preceduto Charles Leclerc di 0,236 secondi. La pole è stata sotto esame poiché il compagno di squadra, Kimi Antonelli, leader dopo il primo tentativo, aveva dovuto abbandonare il suo giro. I commissari di gara hanno però deciso di non aprire ulteriori indagini, ritenendo che Russell avesse rispettato le regole, avendo rallentato e trattandosi di una "singola gialla".

Ferrari in prima fila, Antonelli e Verstappen penalizzati

La Ferrari ha mostrato un'ottima performance, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che si sono assicurati la seconda e terza posizione. Leclerc si è detto soddisfatto per la prima fila, mentre Hamilton ha elogiato il lavoro del team. Kimi Antonelli, dopo aver guidato la classifica, ha interrotto il suo giro per le bandiere gialle, accontentandosi del quarto posto. Max Verstappen, nonostante l'incidente, ha mantenuto il quinto posto.

Griglia di partenza e prospettive per la gara

L'analisi dei commissari ha confermato la validità della pole di George Russell, la sua quarta pole position stagionale. Nelle posizioni successive, Lando Norris (sesto) e Oscar Piastri (settimo) hanno preceduto Isack Hadjar (ottavo).

I piloti dei Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad, hanno completato la top 10, segnando la prima doppia presenza in Q3. La Mercedes si conferma favorita per la gara, ma l'ottimo passo della Ferrari suggerisce una dura sfida per Russell.