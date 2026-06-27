Karolina Muchova ha conquistato il suo primo titolo in carriera sull'erba, trionfando nella finale del torneo di Bad Homburg. La tennista ceca si è imposta su Naomi Osaka, che ha dovuto ritirarsi a causa di un apparente infortunio al piede destro. L'incontro si è concluso con il punteggio di 6-1, 1-0 RET a favore di Muchova, segnando un momento significativo per entrambe le atlete.

La partita ha visto Muchova iniziare con grande determinazione, dimostrando subito la sua superiorità. La ceca ha strappato il servizio all'avversaria due volte nei primi giochi, portandosi rapidamente sul 4-0.

Dopo aver dominato il primo set, chiudendolo 6-1, Muchova era già in vantaggio per 1-0 nel secondo parziale quando Osaka ha deciso di abbandonare il campo dopo soli 46 minuti di gioco. La giapponese, quattro volte campionessa Slam, aveva già richiesto l'intervento del fisioterapista dopo il terzo game, palesando da subito difficoltà nei movimenti e una chiara mancanza di fiducia nella propria condizione fisica.

Le dichiarazioni e l'incertezza per Wimbledon

Durante la cerimonia di premiazione, Naomi Osaka ha rivolto al pubblico parole di scuse per il suo ritiro: “I apologize for not being able to finish. Congrats to Karolina you are one of the coolest girls on tour and it’s always fun to play you, I hope you have the best of luck at Wimbledon as well.” La tennista giapponese era alla ricerca del suo primo titolo sull'erba nel circuito maggiore e ora l'attenzione si sposta sulla sua capacità di recupero in vista di Wimbledon.

A Londra, Osaka è testa di serie numero 14 e dovrebbe affrontare Elsa Jacquemot al primo turno, ma la sua partecipazione è ora in dubbio a causa dell'infortunio.

Per Karolina Muchova, questa vittoria rappresenta il terzo titolo in carriera in singolare e il secondo stagionale, dopo il successo ottenuto a Doha. Con questo trionfo, la tennista ceca ha pareggiato il bilancio degli scontri diretti con Osaka (3-3) e ha migliorato il suo record nelle finali WTA, portandolo a tre successi su nove partecipazioni complessive. Un risultato che conferma il suo ottimo stato di forma.

Il bilancio delle finaliste

Naomi Osaka, che non conquistava un titolo WTA dagli Australian Open del 2021, ha visto sfumare l'opportunità di aggiudicarsi il suo primo trofeo sull'erba.

Il suo bilancio nelle finali WTA si attesta ora su sette vittorie e sette sconfitte. Muchova, d'altra parte, conferma la sua crescita in questa stagione e si presenta a Wimbledon con rinnovata fiducia, forte del titolo conquistato a Bad Homburg e della solidità dimostrata sia sul cemento che sull'erba. Questo successo le fornisce un importante slancio per i prossimi impegni.