Una clamorosa eliminazione ha scosso il primo turno di Wimbledon: Ben Shelton, la testa di serie numero quattro e tra i favoriti del torneo, è stato sconfitto da Otto Virtanen. Il tennista statunitense ha ceduto a sorpresa al finlandese, numero 140 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, al termine di una lunga battaglia conclusasi al tiebreak del quinto set. Virtanen si è imposto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 6-2, 7-6, lasciando pubblico e addetti ai lavori sbalorditi.

Il match, disputato sull’erba londinese, ha visto Shelton, reduce dai quarti di finale nell’edizione precedente del torneo, interrompere prematuramente il suo percorso.

Virtanen ha conquistato il primo parziale, ma Shelton ha reagito prontamente nel secondo set, chiudendo sul 6-3. La sfida si è fatta più intensa nel terzo set, dove lo statunitense ha prevalso al tiebreak. Tuttavia, il finlandese ha saputo pareggiare i conti nel quarto set, dominando con un netto 6-2. Nel quinto e decisivo set, entrambi i giocatori hanno ottenuto un break, portando la contesa a un nuovo e drammatico tiebreak, dove Virtanen ha avuto la meglio con il punteggio finale di undici a nove.

La sorpresa Virtanen a Wimbledon

Entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, Otto Virtanen ha dimostrato una notevole solidità mentale, capitalizzando le occasioni decisive nei momenti chiave dell'incontro.

Nonostante aver commesso quarantanove errori non forzati, il tennista finlandese ha mantenuto la calma nei punti cruciali. Dal canto suo, Ben Shelton ha registrato quarantuno errori non forzati, con alcune delle sue imprecisioni più significative che si sono verificate proprio nei frangenti più delicati del match, in particolare durante il tiebreak finale.

Il cammino di Shelton si ferma al primo turno

La precoce uscita di scena di Ben Shelton rappresenta una battuta d'arresto inaspettata per il giovane talento, che era annoverato tra i candidati per la vittoria finale dopo l'ottima performance nell'edizione precedente. Al contrario, Otto Virtanen emerge come una delle principali sorprese di questa fase iniziale del torneo, attirando l'attenzione degli appassionati e degli esperti come un possibile outsider capace di spingersi oltre le aspettative.