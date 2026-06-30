La storica Nave Scuola Amerigo Vespucci ospiterà a New York, domenica 6 luglio, l’evento “Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano”. Con la presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il celebre trofeo dell’America’s Cup sarà imbarcato direttamente dalla Nuova Zelanda, attuale detentrice del titolo. Nato a Londra nel 1848 come brocca d'argento e rinominato dopo la vittoria dello yacht America nel 1851 nella regata intorno all’Isola di Wight, il trofeo è oggi un simbolo indiscusso della vela mondiale.

Unione di simboli marittimi

L’approdo del trofeo sulla Nave Vespucci rappresenta un momento di profondo significato. È l'incontro tra due pilastri della storia marittima: la Nave Vespucci, emblema della formazione navale italiana, e il trofeo che incarna la massima competizione velica internazionale, mettendo alla prova le eccellenze della vela di tutto il mondo.

Durante la permanenza a New York, la nave ospiterà vari appuntamenti istituzionali. Oltre al ministro Abodi, saranno presenti il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e l’Amministratore Delegato di America’s Cup Partnership, Marzio Perrelli. La loro partecipazione sottolinea il calibro dell'iniziativa, che celebra il legame tra sport, tradizione e diplomazia marittima.

Il prestigio globale dell'America's Cup

L’America’s Cup, il trofeo velico più antico al mondo (origini 1848, ridenominazione 1851), amplifica il suo valore simbolico sulla Nave Vespucci a New York. L'evento crea un ponte tra la gloriosa tradizione navale italiana e la storia della vela internazionale. La consegna del trofeo dalla Nuova Zelanda, attuale detentrice, ribadisce il carattere globale e l'elevato prestigio della competizione, affermando il ruolo dell'Italia nel panorama sportivo e culturale mondiale.