L'apertura di Wimbledon rinnova il suo prestigio, con i migliori subito in campo. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka inaugureranno il Campo Centrale, dando il via allo Slam inglese. Anche Novak Djokovic, come Sinner, arriva dopo un'uscita anticipata al Roland Garros.

Senza Carlos Alcaraz, infortunato, Sinner è il grande favorito all'All England Club. Affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, già battuto quattro volte. "Non sarà facile", ha detto l'azzurro, che punta a testare la condizione fisica dopo un mese intenso. Fiducioso e tranquillo per il lavoro svolto e contro il caldo, Sinner è apparso sereno, tra allenamenti e relax, seguendo la Formula 1.

Djokovic e Sabalenka: i protagonisti del primo giorno

Novak Djokovic, sette volte campione a Wimbledon e a caccia del venticinquesimo Slam, sfiderà il cinese Wu Yibing. Il serbo si è detto "meglio preparato" rispetto a Parigi, dove fu eliminato al terzo turno. Tra gli italiani, Luciano Darderi affronterà lo statunitense Ethan Quinn e Elisabetta Cocciaretto la cinese Wang Xinyu nel femminile.

Attesa per Aryna Sabalenka, che arriva a Wimbledon senza aver mai raggiunto la finale e con poca fiducia dopo le sconfitte a Parigi e Berlino. La bielorussa, numero uno dal 2024, rischia di cedere la vetta a Elena Rybakina. "Non mi interessano le classifiche, ma spero di rimanere al vertice", ha detto Sabalenka: "non appena si inizia a pensare alla classifica, le cose possono sfuggire di mano".

Il ritorno di Serena Williams e il programma inaugurale

Tra le attrazioni, il ritorno in singolare di Serena Williams, che martedì sfiderà l'australiana Maya Joint. Il programma del primo giorno, oltre a Sinner, Djokovic e Sabalenka, include Emma Raducanu tra i protagonisti dei tabelloni. L'ordine di gioco conferma un avvio spettacolare per Wimbledon, con i campioni subito in campo e attesa per le prime sfide.