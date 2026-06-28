Coco Gauff, una delle figure più brillanti del tennis contemporaneo e già due volte campionessa Slam, si appresta a scendere in campo a Wimbledon con una consapevolezza chiara: il suo rapporto con l'erba, la superficie più iconica del torneo, è tutt'altro che semplice. Nonostante un debutto folgorante nel torneo londinese, avvenuto all'età di soli quindici anni con una memorabile vittoria su Venus Williams, i suoi risultati sull'erba non hanno finora rispecchiato le grandi aspettative generate dalla sua ascesa nel circuito.

La giovane tennista americana, che si presenta come testa di serie numero sette, affronterà nel primo turno la tedesca Tamara Korpatsch.

La sua storia recente sui campi verdi è stata caratterizzata da eliminazioni più precoci del previsto, un contrasto evidente con il suo successo su altre superfici. Nel 2023, il suo cammino si è interrotto al primo turno per mano di Sofia Kenin, mentre nel 2022 è stata Amanda Anisimova a fermarla al secondo round. Nel 2021, Gauff aveva raggiunto gli ottavi di finale, arrendendosi poi all'esperienza dell'ex campionessa Angelique Kerber. Più recentemente, nel 2024, è stata Emma Navarro a porre fine alla sua corsa.

Le parole di Gauff: "Il prato e io non andiamo d'accordo"

In una recente conferenza stampa, Coco Gauff ha affrontato con notevole sincerità il tema del suo rendimento sull'erba, esprimendo apertamente le sue sensazioni.

"La verità è che il prato e io non andiamo d'accordo", ha dichiarato la campionessa, aggiungendo subito un tocco di speranza: "Nonostante tutto, ho ancora dei bei ricordi. Ho raggiunto gli ottavi qui due volte e credo sinceramente di avere il livello per fare bene. Per me, tutto si riduce alla fiducia".

La tennista ha poi fornito ulteriori dettagli sulle sfide incontrate: "Non mentirò: negli ultimi anni non ho avuto i migliori sorteggi a Wimbledon, e anche questo ha avuto un ruolo. È una superficie su cui sto ancora imparando. Non credo sia ancora naturale per me, ma ci stiamo lavorando. L'unica soluzione è continuare a giocare. Bisogna provare, sbagliare e imparare". Queste parole evidenziano una mentalità orientata alla crescita e all'adattamento, fondamentale per affrontare le peculiarità dell'erba.

Preparazione e prospettive future a Wimbledon

Gauff ha anche condiviso un aggiornamento positivo riguardo la sua preparazione, sottolineando un miglioramento significativo: "Onestamente, penso di allenarmi meglio sull'erba ora rispetto a quando ho iniziato a giocare a Wimbledon". Nonostante l'ottimismo, ha mantenuto un approccio pragmatico sulle immediate conseguenze: "Questo significa che farò una grande partita lunedì? Non lo so, lo spero".

Il torneo di Wimbledon si conferma per Gauff la sfida più complessa tra i tornei del Grande Slam, come testimoniato dai suoi migliori piazzamenti, consistenti negli ottavi di finale raggiunti nel 2019, 2021 e 2024. Nonostante queste difficoltà, la determinazione della tennista americana nel voler migliorare il proprio gioco su questa superficie è palpabile.

La sua capacità di analizzare lucidemente le problematiche e di lavorare costantemente per superarle rappresenta un elemento chiave che potrebbe rivelarsi decisivo per le sue future performance sull'erba. Gli addetti ai lavori e gli appassionati seguiranno con grande interesse l'evoluzione di Coco Gauff a Wimbledon, curiosi di vedere se riuscirà a trasformare il suo potenziale in risultati concreti anche su questa superficie unica.