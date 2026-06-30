Il match di primo turno a Wimbledon tra l'italiano Flavio Cobolli e l'argentino Mariano Navone è stato interrotto per oscurità. L'azzurro conduceva per due set a uno, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. La partita, disputata sul Campo 2, riprenderà nella giornata successiva per definire l'accesso al secondo turno del prestigioso torneo londinese.

Cobolli ha mostrato una notevole capacità di rimonta. Dopo aver perso il primo set con un netto 1-6, ha reagito con determinazione, aggiudicandosi il secondo parziale al tiebreak e dominando il terzo con un convincente 6-3.

Questa inversione di tendenza ha evidenziato la sua solidità nei momenti chiave dell'incontro.

Interruzione per visibilità

La sospensione è dovuta alla mancanza di illuminazione artificiale sul Campo 2, privo di tetto. Il programma della giornata si è protratto più del previsto a causa di diversi incontri prolungati. In particolare, la lunga durata della partita tra Otto Virtanen e Ben Shelton, una maratona di oltre quattro ore, ha ritardato l'inizio e la conclusione del match tra Cobolli e Navone. La visibilità ridotta ha reso impossibile proseguire in sicurezza.

Flavio Cobolli ripartirà dal vantaggio acquisito, con l'obiettivo di completare la sua rimonta e avanzare nel torneo.Le interruzioni serali per oscurità sono una peculiarità di Wimbledon, dove alcuni campi non dispongono di illuminazione, influenzando la programmazione e la gestione delle partite.

Gli altri incontri del primo turno

Nel frattempo, Alexander Zverev ha superato il primo turno battendo Alexander Blockx in quattro set, con tre tiebreak. Il tedesco affronterà ora il francese Valentin Royer. Sullo stesso Campo 2, Amanda Anisimova e Diana Snigur hanno ottenuto vittorie rapide nei rispettivi singolari femminili, mentre la sfida tra Virtanen e Shelton è stata uno degli incontri più lunghi e avvincenti della giornata.