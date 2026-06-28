L'erba di Wimbledon ospita una sfida inedita nel primo turno del tabellone femminile: la cinese Xinyu Wang contro l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Il match, valido per l'accesso al secondo turno del torneo londinese, è in programma per lunedì 29 giugno. Sulla superficie veloce, entrambe le tenniste cercano un risultato di prestigio per dare slancio alla propria stagione e scalare posizioni nel ranking mondiale. Per Wang si tratta di confermare il buon momento di forma, mentre per Cocciaretto è l'occasione di invertire un trend recente e trovare le giuste sensazioni su una superficie che può esaltare il suo gioco combattivo.

Wang favorita, ma Cocciaretto ha le armi per sorprendere

Le quote dei bookmaker indicano Xinyu Wang come favorita. 10Bet quota la vittoria della cinese a 1.60, mentre un successo di Elisabetta Cocciaretto paga 2.25. Betfair conferma questa tendenza, offrendo il segno 1 per Wang a 1.67 e la vittoria dell'azzurra a 2.20. La preferenza per Wang deriva dalle sue recenti prestazioni sull'erba, dove ha mostrato maggiore adattabilità e solidità. Cocciaretto, invece, è apparsa più in difficoltà, soprattutto al servizio. Il pronostico pende dalla parte di Wang, ma Cocciaretto possiede la grinta per sovvertire le previsioni, a patto di ritrovare efficacia e continuità al servizio, fondamentale decisivo sull'erba.

Analisi statistica: il servizio come discriminante

Lo stato di forma delle due giocatrici è cruciale. Xinyu Wang si presenta a Wimbledon forte di una vittoria al torneo di Bad Homburg contro Leylah Fernandez (6-3, 6-4). La sua performance al servizio è stata solida: 4 ace, 3 doppi falli e il 69% di prime palle in campo. Ha capitalizzato i momenti chiave, vincendo il 61% dei punti con la prima e convertendo 5 break point su 6. La sua capacità di gestire la pressione e di essere aggressiva in risposta (48% di punti vinti in totale) la rende temibile sull'erba.

Di contro, Elisabetta Cocciaretto è reduce da una sconfitta al primo turno di Eastbourne contro Ajla Tomljanovic (6-2, 6-7, 7-5). La partita è stata una battaglia, ma le statistiche evidenziano le difficoltà.

Il servizio è stato il suo tallone d'Achille: 10 doppi falli e una bassa percentuale di prime (51%). Quando la prima non è entrata, la sua seconda è diventata vulnerabile, fruttandole solo il 35% dei punti. Nonostante abbia annullato 5 match point, ha concesso 13 palle break, salvandone solo 5. Per competere a Wimbledon, sarà fondamentale per lei ritrovare solidità e percentuali più alte al servizio.

Ranking e precedenti: un primo capitolo inatteso

La classifica mondiale WTA vede Elisabetta Cocciaretto al numero 44 con 1192 punti, ma con un trend in discesa. Xinyu Wang è numero 52 con 1096 punti, ma con un trend in crescita. Questo scontro diretto assume un valore doppio: oltre al passaggio del turno, c'è in palio un potenziale sorpasso in classifica.

Una vittoria permetterebbe a Wang di avvicinarsi o superare l'italiana. Le due giocatrici non si sono mai affrontate prima d'ora sull'erba, un fattore che aggiunge incertezza all'incontro. Sarà il primo capitolo di una rivalità che trova il suo palcoscenico più prestigioso per il suo esordio.

La partita si giocherà sull'equilibrio tra la solidità di Xinyu Wang e la capacità di reazione di Elisabetta Cocciaretto. L'erba di Wimbledon non perdona le incertezze al servizio, e sarà questo fondamentale a determinare le sorti dell'incontro. L'italiana dovrà limitare i doppi falli e essere più incisiva con la seconda palla per arginare il gioco aggressivo in risposta della sua avversaria, che parte favorita ma dovrà guardarsi dalla voglia di riscatto dell'azzurra.