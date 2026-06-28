L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare una sfida inedita nel tabellone singolare femminile. Lunedì 29 giugno, alle ore 11:30, i riflettori saranno puntati sul campo dove si affronteranno la statunitense Ann Li e la turca Zeynep Sonmez. Questo incontro, valido per il prestigioso torneo londinese, mette di fronte due giocatrici con stili di gioco e momenti di forma differenti, entrambe determinate a conquistare un posto nel turno successivo di uno dei quattro tornei del Grande Slam. La superficie rapida dell'All England Club farà da sfondo a un match che promette di essere un interessante confronto tattico, con la posta in palio altissima: proseguire il sogno a Wimbledon.

Sonmez favorita secondo le quote

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un quadro chiaro su chi sia la giocatrice favorita per la vittoria finale. Sia 10Bet che Betfair concordano nell'indicare Zeynep Sonmez come probabile vincitrice del match. 10Bet quota il successo della tennista turca a 1.73, mentre la vittoria di Ann Li è data a 2.05. Una linea simile è tenuta da Betfair, che offre quote quasi identiche: 1.73 per Sonmez e 2.10 per Li. Nonostante una classifica WTA che vede la statunitense in posizione più alta, gli operatori di scommesse mostrano maggiore fiducia nella giocatrice turca, probabilmente in virtù della sua recente vittoria e della sua capacità di adattamento alla superficie.

Il pronostico pende quindi dalla parte di Sonmez.

Le statistiche chiave del match

Lo stato di forma delle due atlete può essere interpretato attraverso le loro recenti performance sull'erba. Ann Li arriva a questo appuntamento dopo una sconfitta al terzo set contro Ekaterina Alexandrova a Bad Homburg. Nonostante il risultato negativo, i suoi numeri al servizio sono stati notevoli: ben 11 ace messi a segno, un'arma che potrebbe rivelarsi fondamentale sull'erba veloce di Wimbledon. Tuttavia, la sua efficacia è stata minata da una percentuale di prime di servizio in campo non eccezionale (58%). Quando la prima è entrata, ha vinto il 62% dei punti, ma la seconda di servizio è apparsa molto vulnerabile, con solo il 44% di punti vinti.

Un altro dato critico è la gestione delle palle break: ne ha convertita solo 1 su 3 a suo favore, salvandone appena 3 su 8 concesse, sintomo di una certa fragilità nei momenti cruciali.

Zeynep Sonmez, al contrario, proviene da una vittoria combattuta contro Harriet Dart a Eastbourne, superata in tre set. Le sue statistiche rivelano un profilo di gioco quasi opposto a quello della sua avversaria. Il servizio non è il suo punto di forza, come dimostrano 1 solo ace e 4 doppi falli, uniti a percentuali di punti vinti con la prima (51%) e la seconda (40%) piuttosto basse. La vera forza della turca risiede nella sua incredibile efficacia in risposta. Contro Dart, ha vinto il 53% dei punti totali in risposta ed è stata chirurgica nelle occasioni importanti, convertendo ben 10 palle break su 22 opportunità create.

Questa sua aggressività in ribattuta le ha permesso di vincere il 67% dei game di risposta, un dato straordinario che evidenzia la sua capacità di mettere costante pressione all'avversaria.

Ranking e assenza di precedenti

La sfida tra Ann Li e Zeynep Sonmez rappresenta un primo incontro assoluto nel circuito maggiore, non essendoci precedenti scontri diretti tra le due tenniste. Questo elemento aggiunge un ulteriore fattore di imprevedibilità al match, poiché entrambe le giocatrici dovranno studiare e adattarsi allo stile dell'avversaria in tempo reale. Analizzando la classifica WTA, Ann Li gode di una posizione decisamente migliore. La statunitense occupa attualmente il 29° posto nel ranking mondiale con 1625 punti, mantenendo una posizione stabile tra le prime 30 giocatrici del mondo.

Zeynep Sonmez si trova più indietro, alla posizione numero 54 con 1077 punti, e ha registrato un leggero calo nelle ultime settimane. Il divario in classifica è netto, ma come spesso accade nel tennis, specialmente sull'erba, i numeri non sempre riflettono l'esito del campo. La mancanza di precedenti rende questo scontro un foglio bianco su cui tutto può essere scritto.

La partita si preannuncia come un classico scontro di stili: la potenza al servizio di Ann Li contro la straordinaria capacità in risposta di Zeynep Sonmez. La chiave del match risiederà nella capacità di una delle due di imporre il proprio ritmo e il proprio punto di forza. Se Li riuscirà a servire con alte percentuali e a sfruttare i suoi 11 ace come base per il suo gioco, potrà tenere a bada la pressione della turca.

Al contrario, se Sonmez riuscirà a neutralizzare il servizio dell'americana e a creare costantemente opportunità di break, come fatto nel suo ultimo incontro, allora le sue quotazioni da favorita troveranno piena giustificazione. L'esito dipenderà dall'esecuzione nei momenti chiave, specialmente sulle palle break, dove le recenti statistiche mostrano una Sonmez decisamente più cinica e una Li più in difficoltà.