Nel cuore della stagione WNBA, l'attenzione si concentra su cinque giocatrici che, per diverse ragioni, potrebbero trarre enorme beneficio da un cambio di squadra. Talenti che, tra infortuni, scelte tecniche e roster profondi, faticano a esprimere appieno il loro potenziale nelle attuali franchigie. Una svolta via trade potrebbe rilanciare le loro carriere.

Talenti in cerca di spazio: Jacy Sheldon e Jordan Horston

Jacy Sheldon, arrivata ai Chicago Sky tramite una trade che ha coinvolto una scelta al primo giro, si trova ora ai margini della rotazione.

L'inserimento di Courtney Vandersloot ha ulteriormente ridotto il suo minutaggio, relegandola a un ruolo secondario. Sheldon, giocatrice solida e capace di segnare da fuori, potrebbe rivelarsi molto più utile come terza guardia in una squadra con ambizioni di titolo. Il suo profilo sarebbe ideale per chi cerca energia e affidabilità dalla panchina, con formazioni come Minnesota o Indiana che potrebbero beneficiarne.

Una situazione analoga riguarda Jordan Horston. Dopo un promettente inizio di carriera a Seattle, la sua crescita è stata frenata da un grave infortunio al ginocchio e da ulteriori problemi fisici. Nonostante i Seattle Storm stiano vivendo una stagione difficile, Horston gioca meno di venti minuti a partita e la sua percentuale realizzativa è crollata.

Un trasferimento in una franchigia in ricostruzione, come Connecticut, potrebbe offrirle i minuti e le responsabilità necessarie per rilanciarsi e dimostrare il suo valore.

Occasioni mancate e nuove prospettive: Gardner, Turner e Latson

Rebekah Gardner, attualmente ai New York Liberty, risente della grande profondità del roster, non superando i venti minuti in campo da metà maggio. Sebbene sia una tiratrice affidabile da tre punti in carriera, le sue percentuali sono in calo in questa stagione, così come il contributo difensivo. Un maggiore minutaggio in una squadra come Washington potrebbe aiutarla a ritrovare fiducia e rendimento, offrendo una preziosa profondità nel ruolo di ala.

Brianna Turner, alle Las Vegas Aces, si trova in una posizione simile.

Riconosciuta come un'ottima difensora interna, fatica a trovare spazio a causa delle scelte tecniche e della presenza di altre giocatrici più incisive in attacco. Un suo trasferimento a Dallas, dove la protezione del ferro e la solidità difensiva sono priorità, potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, bilanciando l'attacco con una presenza difensiva cruciale.

Infine, Ta’Niya Latson dei Los Angeles Sparks non riesce a trovare spazio, nemmeno in assenza di alcune titolari. Le sue doti offensive, già messe in mostra a livello universitario, rimangono inespresse. Un passaggio a una squadra in ricostruzione come Phoenix potrebbe offrirle finalmente la possibilità di mettersi in mostra, ottenere minuti significativi e crescere con continuità, sfruttando il suo potenziale esplosivo.

Le dinamiche del mercato WNBA e l'impatto delle trade

Il tema delle trade e dei cambi di squadra è particolarmente sentito nella WNBA, dove il mercato può rappresentare una svolta decisiva per la carriera delle atlete. Diversi nomi potrebbero muoversi prima della deadline, con alcune squadre pronte a investire su giovani talenti o su giocatrici in cerca di rilancio. Il contesto competitivo e la presenza di roster profondi rendono spesso difficile per alcune atlete trovare spazio, ma una nuova destinazione può trasformare radicalmente il loro impatto in campo, offrendo nuove opportunità di successo.