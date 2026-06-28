Il primo giorno dei Championships di Wimbledon vede in campo i nomi più attesi del tennis mondiale. Sul Centre Court, a partire dalle 13:30 locali, Jannik Sinner affronta Miomir Kecmanovic. Seguirà il match tra Aryna Sabalenka e Teodora Kostovic. Infine, Novak Djokovic, testa di serie numero sette, sfiderà Yibing Wu.

Sul No.1 Court, dalle 13:00, Emma Raducanu, numero trenta del seeding, apre la giornata contro Antonia Ruzic. A seguire, Marin Cilic affronta Daniil Medvedev, ottava testa di serie, e Magda Linette si misura con Mirra Andreeva, quinta favorita del tabellone.

Programma sui campi principali

Il No.2 Court aprirà alle 11:00 con Jessica Pegula, quarta testa di serie, contro Darja Vidmanova. Seguono Michael Zheng contro Cameron Norrie, numero ventisei, e Felix Auger-Aliassime, terzo favorito, contro Aleksandr Shevchenko. Non prima delle 16:30, Tamara Korpatsch sfiderà Coco Gauff, settima testa di serie.

Sul No.3 Court, sempre dalle 11:00, Rafael Jodar, testa di serie numero ventitré, affronta Felix Gill. Poi, Casper Ruud, undicesima testa di serie, gioca contro Hubert Hurkacz. Nel pomeriggio, non prima delle 14:30, Elsa Jacquemot sfiderà Naomi Osaka, quattordicesima del seeding, e, a seguire, non prima delle 16:30, Barbora Krejcikova affronterà Hannah Klugman.

Protagonisti e attesa per il torneo

La giornata inaugurale di Wimbledon 2026 si preannuncia ricca di emozioni, con la presenza dei principali protagonisti del circuito ATP e WTA. Jannik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka ed Emma Raducanu sono i nomi più attesi, pronti a esordire sull’erba londinese. Il torneo, come ogni anno, richiama l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo, con incontri trasmessi in diretta e grande attesa per le performance dei favoriti.

La giornata di lunedì vedrà impegnati sui campi principali proprio Sinner, Djokovic, Sabalenka e Raducanu, confermando l’alto livello di interesse per questa edizione dei Championships. Gli appassionati potranno seguire le sfide sia in tv sia in streaming, con la copertura garantita dai principali broadcaster sportivi internazionali.