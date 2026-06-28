George Russell ha conquistato una vittoria entusiasmante nel Gran Premio d'Austria, precedendo Max Verstappen e Kimi Antonelli al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il pilota della Mercedes è stato protagonista di una partenza impeccabile, mantenendo saldamente la testa della corsa sin dalla prima curva. Alle sue spalle, le fasi iniziali hanno visto un'intensa battaglia tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Nonostante una qualifica complessa, Verstappen ha recuperato rapidamente terreno, ingaggiando un duello acceso con Hamilton nei primi giri.

Le strategie ai box si sono rivelate cruciali. Hamilton ha tentato l'undercut, rientrando per primo. Poco dopo, Verstappen ha sfruttato pneumatici più freschi per superare il britannico con una manovra decisa alla curva 6. Russell ha risposto con un pit stop tempestivo, difendendo con successo la sua leadership.

Finale al cardiopalma e la gestione di Russell

Gli ultimi giri del Gran Premio d'Austria sono stati un vero finale al cardiopalma. Max Verstappen ha intensificato il ritmo, riducendo il distacco da Russell fino a 1,2 secondi al giro 43, poco prima dell'ultima sosta del pilota Mercedes. Russell ha dimostrato una gestione magistrale, tagliando il traguardo con un margine di 1,6 secondi su Verstappen.

Questa vittoria significativa è la sua prima stagionale dopo il successo in Australia. Kimi Antonelli ha completato il podio grazie a una strategia efficace nel finale, chiudendo a soli 0,375 secondi da Verstappen.

Nelle posizioni a seguire, Oscar Piastri ha conquistato un solido quarto posto per la McLaren, superando il compagno di squadra Lando Norris. Lewis Hamilton, penalizzato da una strategia meno fortunata e da una sosta aggiuntiva, ha concluso quinto, staccato di circa cinque secondi da Piastri. Hanno completato la zona punti Isack Hadjar, Lando Norris e Charles Leclerc, quest'ultimo in una giornata deludente per la Scuderia Ferrari. Fuori dalla zona punti o ritirati: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg e Lance Stroll.

Le dichiarazioni di Russell e le implicazioni per il campionato

Al termine di questa emozionante gara, un raggiante George Russell ha condiviso la sua gioia: "Incredibile tornare sul gradino più alto. È passato un po' di tempo, quindi mi godrò sicuramente questa vittoria questa sera. Tanto lavoro da parte del mio team per riportarci in alto. Ovviamente c'è stato un periodo difficile, ma Max e la Red Bull sono stati velocissimi questo weekend, quindi complimenti a loro. Grazie a tutti, grazie ai tifosi. Faceva piuttosto caldo là fuori, quindi ora non vedo l'ora di bere qualcosa". Le sue parole riflettono la soddisfazione per un risultato atteso.

Grazie a questo trionfo nel Gran Premio d'Austria, George Russell ha ridotto il suo distacco nella classifica generale a 40 punti dal leader Kimi Antonelli.

Questo risultato gli ha permesso di risalire al secondo posto nel mondiale piloti, riaccendendo le speranze per la lotta al titolo. La stagione di Formula 1 proseguirà senza sosta con il prossimo appuntamento, il Gran Premio di Gran Bretagna, promettendo ulteriori emozioni.