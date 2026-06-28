George Russell, al volante della sua Mercedes, ha conquistato una vittoria significativa nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, rilanciando le sue ambizioni nel campionato mondiale. Sul circuito di Spielberg, il pilota britannico ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, che ha completato il podio in terza posizione, mantenendo la leadership nella classifica piloti.

La gara ha visto la McLaren di Oscar Piastri tagliare il traguardo in quarta posizione, seguita dalla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Un risultato che evidenzia le difficoltà incontrate dalla scuderia di Maranello, con Charles Leclerc che ha chiuso ottavo, penalizzato da un eccessivo degrado degli pneumatici in condizioni di caldo intenso.

Partito dalla pole position, Russell ha gestito la corsa con maestria, resistendo agli attacchi di Verstappen e tagliando il traguardo con un vantaggio di 1,611 secondi. Antonelli ha dimostrato ancora una volta la sua costanza, chiudendo a meno di due secondi dal vincitore e consolidando la sua posizione di vertice. "Incredibile essere di nuovo sul gradino più alto. È passato un po' di tempo, quindi mi godrò sicuramente questa vittoria questa sera. Tanto lavoro con il mio team per tornare competitivi", ha dichiarato un entusiasta Russell. "Max e la Red Bull sono stati velocissimi questo weekend, quindi complimenti a loro. Ho dovuto spingere ogni giro e sapevo quanto fossero rapidi i piloti dietro di me.

Kimi è stato straordinariamente veloce quest'anno, quindi ogni giro guardavo il tabellone dei tempi".

Risultati del GP d'Austria e classifiche aggiornate

La classifica finale del Gran Premio d’Austria ha visto George Russell trionfare, seguito da Max Verstappen e Kimi Antonelli. La top five è stata completata da Oscar Piastri e Lewis Hamilton. A seguire, Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), e Liam Lawson e Arvid Lindblad (Racing Bulls) a chiudere la zona punti.

Questo risultato ha avuto un impatto significativo sulle classifiche mondiali. Nella classifica piloti, Kimi Antonelli mantiene la testa con 171 punti, ma George Russell si avvicina, salendo a 131 punti e superando Lewis Hamilton, ora terzo con 125 punti.

Oscar Piastri e Charles Leclerc inseguono rispettivamente a 80 e 79 punti, mentre Max Verstappen risale a quota 73. Tra i costruttori, Mercedes rafforza la sua leadership con 302 punti, seguita da Ferrari (204) e McLaren (159), mentre Red Bull Racing si attesta a 115 punti.

Il rilancio di Russell e le sfide future per la Ferrari

La vittoria di Russell segna il suo secondo successo stagionale, il primo dalla gara inaugurale, e lo proietta nuovamente tra i principali contendenti al titolo. La Mercedes, grazie a questa prestazione, consolida la sua posizione dominante. Anche la Red Bull ha mostrato segnali di netta ripresa, con il sesto posto di Isack Hadjar che ha contribuito a un weekend positivo per il team, grazie agli aggiornamenti tecnici introdotti nella gara di casa.

Per la Ferrari, il Gran Premio d'Austria ha rappresentato una tappa più complessa. Nonostante entrambe le vetture abbiano chiuso in zona punti, la scuderia non è riuscita a lottare per il podio. Le difficoltà maggiori sono state riscontrate da Charles Leclerc, la cui strategia è stata compromessa dal degrado degli pneumatici. Lewis Hamilton, pur ottenendo un quinto posto, vede Russell superarlo nella classifica piloti. Il prossimo appuntamento del calendario di Formula 1 sarà il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, un weekend che si preannuncia cruciale per le sorti del campionato, ancora apertissimo e ricco di colpi di scena.