Il tennis mondiale sbarca a Central Park con un evento speciale che trasforma il Wollman Rink in un autentico prato inglese. Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno, la celebre area verde di New York ospiterà quattro giorni di appuntamenti gratuiti aperti a tutti gli appassionati, con la partecipazione di grandi nomi del tennis internazionale e numerose attività collaterali.

Il cuore della manifestazione sarà The Wimbledon Court Invitational, in programma venerdì 26 giugno alle 13.30. Sul campo in erba, realizzato appositamente dal team di Wimbledon, si sfideranno icone del tennis come Andre Agassi, Caroline Wozniacki, James Blake e Genie Bouchard.

L’evento segnerà l’inaugurazione ufficiale del campo e sarà presentato dalla commentatrice Blair Henley e dalla conduttrice Ally Love, figure note nel panorama sportivo e dell’intrattenimento.

Un’esperienza immersiva tra sport e tradizione britannica

Durante tutte e quattro le giornate, i visitatori potranno vivere l’atmosfera di Wimbledon grazie a un menù ispirato alla cucina britannica, curato dallo chef Ed Szymanski. Tra le proposte, piatti tipici come Eton Mess con fragole, coronation chicken salad, sandwich di pomodoro e il Welsh Rarebit cheeseburger. Non mancheranno bevande tradizionali come Pimm’s, Champagne Lanson e caffè Lavazza, per un’esperienza completa anche dal punto di vista gastronomico.

Oltre alle esibizioni dei campioni, il programma prevede numerose attività gratuite: coaching clinic tenuti da professionisti del West Side Tennis Club, una ‘Creator Cup’ che vedrà protagonisti influencer e creator, sessioni dedicate al tennis in carrozzina in collaborazione con il Commonpoint Tennis & Athletic Center per celebrare i 50 anni di questa disciplina, e momenti di coinvolgimento per la comunità con la New York Junior Tennis League, la City Parks Foundation e la USTA. Lunedì 29 giugno, dalle 7.30, sarà inoltre possibile assistere alla proiezione in diretta della prima giornata dei Championships di Wimbledon.

Central Park si trasforma nel tempio del tennis

L’iniziativa, giunta al suo quinto anno, mira a portare lo spirito di Wimbledon nel cuore di Manhattan, rendendo il tennis accessibile a tutti.

I parchi di New York City sono luoghi dove le persone si incontrano per giocare, connettersi e vivere qualcosa di straordinario. Portare The Wimbledon Court a Central Park offre ai newyorkesi un’opportunità unica per godere di programmazione tennistica gratuita, eventi comunitari e l’emozione di una delle tradizioni sportive più iconiche del mondo in un contesto pubblico.

Durante l’evento, saranno disponibili gadget ufficiali di Wimbledon e sorprese offerte dai partner, tra cui Babolat, oltre a DJ set che animeranno l’atmosfera. I visitatori potranno inoltre vedere da vicino la flotta di Range Rover brandizzate Wimbledon, utilizzate per il trasporto dei VIP. L’accesso agli eventi è libero, con un numero limitato di posti disponibili per assistere all’Invitational e partecipare alle clinic, prenotabili direttamente in loco.