Il Foro Italico di Roma ospita la 62ª edizione del Trofeo Settecolli, un cruciale appuntamento di nuoto internazionale in programma da venerdì a domenica. Con circa settecento atleti da trentasei nazioni, il Settecolli è un fondamentale banco di prova in vista degli Europei di Parigi, dove il nuoto azzurro punta a confermare i successi olimpici.

Il parterre di stelle include i campioni italiani Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi, affiancati da giovani come Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis.

Tra i big internazionali spiccano Sarah Sjöström, Adam Peaty, David Popovici e numerosi altri medagliati olimpici e mondiali.

Le voci degli azzurri

Alla vigilia, Thomas Ceccon ha espresso cautela: "È un anno che non sto bene in acqua, ma sono curioso di vedere la mia condizione. L'obiettivo è Parigi, aspettatemi lì". Ceccon, già orientato ai 200 dorso per Los Angeles 2028, tornerà nella vasca che lo ha visto trionfare. Gregorio Paltrinieri si concentrerà sulle gare in piscina, ma con un occhio alla Senna, sede delle acque libere europee: "Dicono che ad agosto sarà un tratto diverso, con un’acqua più pulita e ferma. Speriamo sia così, ma vogliamo anche un piano B".

Il significato del Settecolli

Il presidente FIN, Paolo Barelli, ha definito il meeting romano "di preparazione agli europei".

Marco Mezzaroma di Sport e Salute ha elogiato il Foro Italico come "un sito unico al mondo". Luciano Buonfiglio del Coni ha concluso: "Non possiamo permetterci di fare le comparse. Noi siamo condannati a vincere".

Il Trofeo Settecolli è l'ultimo grande test prima degli Europei di Parigi (10-16 agosto). Le batterie inizieranno alle 10:00 (YouTube FIN), le finali "A" dalle 19:00 (Rai Sport). L'Italnuoto affinerà la preparazione, con il Foro Italico che si conferma palcoscenico d'eccellenza.