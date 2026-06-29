Al primo turno del prestigioso torneo di Wimbledon, la tennista cinese Xinyu Wang ha messo fine al cammino dell’italiana Elisabetta Cocciaretto, sconfiggendola con il punteggio di 6‑3, 2‑6, 6‑2. L'incontro, disputato il 29 giugno 2026 sui campi londinesi, ha visto la Wang imporsi dopo una battaglia di tre set, assicurandosi così l'accesso al turno successivo.

La partita ha preso il via con la tennista cinese che ha subito mostrato determinazione, aggiudicandosi il primo set con un netto 6‑3. Nonostante l'inizio difficile, Cocciaretto ha saputo reagire con grinta nel secondo set, ribaltando le sorti e vincendo con un convincente 6‑2.

Tuttavia, nel set decisivo, Wang ha ritrovato la sua migliore forma, riprendendo il controllo del match e chiudendo la contesa con un dominante 6‑2, che le ha garantito la vittoria finale.

L'analisi del match: Wang prevale nei momenti chiave

Il confronto tra Xinyu Wang, attuale numero 39 del mondo, ed Elisabetta Cocciaretto, che occupa la 46ª posizione nel ranking WTA, è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale ma si è risolto grazie alla maggiore incisività della cinese nei momenti cruciali. Dopo aver conquistato il set d'apertura, Wang ha dovuto fronteggiare la reazione dell'azzurra. Nel terzo set, però, la tennista cinese ha dimostrato una gestione tattica efficace, imponendo il proprio ritmo di gioco e dominando gli scambi fino alla chiusura del match con autorità.

Implicazioni e prospettive future

Questa sconfitta rappresenta un'uscita prematura per Elisabetta Cocciaretto dal torneo di Wimbledon, impedendole di avanzare e di eguagliare o superare i risultati ottenuti nelle precedenti edizioni. Per Xinyu Wang, al contrario, questa vittoria al primo turno è un successo significativo che le permette di proseguire con fiducia nel tabellone principale. Il match è stato contraddistinto da scambi intensi, con Wang che ha saputo capitalizzare al meglio le opportunità, specialmente nel set decisivo, dove ha mostrato grande sicurezza e determinazione. Mentre Cocciaretto vede sfumare l'opportunità di continuare la sua corsa, Wang si prepara ora ad affrontare il prossimo avversario con rinnovato slancio.