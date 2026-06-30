Il terzo giorno del prestigioso torneo di Wimbledon si preannuncia ricco di emozioni, con un programma fitto di incontri che vedranno scendere in campo alcuni dei nomi più attesi del circuito. Tra le stelle protagoniste di questo Day 3 figurano l'italiano Jannik Sinner, il campione serbo Novak Djokovic e la giovane promessa Mirra Andreeva. Il calendario ufficiale è stato diffuso, delineando gli orari e le sfide principali sui vari campi, promettendo una giornata di tennis di altissimo livello.

Le sfide sul Centre Court

Sul Centre Court, l'azione prenderà il via alle 13:30.

Il primo match vedrà opporsi l'italiano Jannik Sinner (testa di serie numero 1) e il portoghese Nuno Borges. A seguire, la ceca Barbora Krejcikova affronterà la quinta testa di serie, Mirra Andreeva. La giornata sul campo centrale si concluderà con l'attesissimo scontro tra il greco Stefanos Tsitsipas e il sette volte campione Novak Djokovic (testa di serie numero 7), un incontro che catturerà sicuramente l'attenzione degli appassionati.

Gli appuntamenti sul No. 1 Court

Il No. 1 Court aprirà i battenti alle 13:00. Il pubblico potrà assistere all'incontro tra Aryna Sabalenka (testa di serie numero 1) e l'americana McCartney Kessler. Successivamente, la talentuosa Solana Sierra (Argentina) sfiderà la settima testa di serie, Coco Gauff (USA), in una partita che promette scintille.

La sessione su questo campo si chiuderà con la sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 3) e il croato Dino Prizmic.

Il programma del No. 2 Court

Sul No. 2 Court, le partite inizieranno già alle 11:00, offrendo un'ampia selezione di incontri fin dal mattino. Il programma prevede l'incontro tra Anastasia Gasanova e la quattordicesima testa di serie, Naomi Osaka (JPN). A seguire, lo spagnolo Daniel Merida affronterà l'ottava testa di serie, Daniil Medvedev, in un match che si preannuncia combattuto. La quarta testa di serie, Jessica Pegula (USA), scenderà in campo contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre Rafael Jodar (testa di serie numero 23, ESP) si misurerà con il connazionale Pablo Carreno Busta (ESP), completando un calendario denso di appuntamenti.

Le partite sul No. 3 Court

Anche il No. 3 Court darà il via alle sue sfide alle 11:00. Il primo match vedrà Soonwoo Kwon (KOR) contro la ventunesima testa di serie, Tommy Paul (USA). Seguirà l'incontro tra la decima testa di serie, Karolina Muchova (CZE), e la cinese Shuai Zhang. Sullo stesso campo, sono previsti due incontri con la dicitura "Not Before", indicando un orario di inizio stimato: Jesper de Jong (NED) contro Joao Fonseca (testa di serie numero 24, BRA) non prima delle 14:30, e Belinda Bencic (testa di serie numero 11, SUI) contro Xinyu Wang (CHN) non prima delle 16:30. Questi match aggiungono ulteriore interesse al programma della giornata.

Organizzazione e orari degli incontri

L'organizzazione del Day 3 di Wimbledon prevede orari di inizio fissi per i primi match su ciascun campo principale, garantendo chiarezza per gli spettatori.

In particolare, le sfide sul Centre Court inizieranno alle 13:30, quelle sul No. 1 Court alle 13:00, mentre sui campi esterni come il No. 2 e il No. 3 Court l'attività prenderà il via alle 11:00. Gli incontri successivi, salvo specifiche indicazioni come la formula "Not Before" utilizzata per alcuni match sul No. 3 Court, inizieranno al termine della partita precedente. Questa struttura consente una gestione efficiente della giornata, pur mantenendo una certa flessibilità necessaria per l'andamento degli incontri.