Il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale, rivelando che l'ipotesi Guardiola sarebbe rimasta segreta "senza certezze di un sì". Abodi ha inoltre espresso piena fiducia in Andrea Pirlo, definendosi "il primo supporter del CT e della Nazionale" e augurandosi che Pirlo possa "portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso".

Le dichiarazioni del Ministro Abodi

Intervenendo a Sky Tg24, il Ministro Abodi ha ribadito le sue aspettative per il futuro della panchina azzurra: "Mi auguro che Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso.

Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormente".

Abodi ha poi aggiunto una riflessione sul futuro della guida tecnica: "Il campo dirà se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante. Io resto il primo supporter del CT e della Nazionale che per me è la squadra del cuore".

Sull'ipotesi che vedeva Pep Guardiola alla guida della selezione italiana, il Ministro ha chiarito la sua posizione: "Non so se ci abbia pensato veramente. Lui e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che senza una certezza del sì avrei tenuto nascosta la pista Guardiola".

Il contesto della scelta del CT

Le dichiarazioni di Abodi giungono in un momento cruciale, successivo al rifiuto di Pep Guardiola di assumere l'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il tecnico catalano ha declinato l'offerta federale, optando per un anno sabbatico dopo la sua lunga e vincente esperienza al Manchester City.

Successivamente, Andrea Pirlo è emerso come il candidato principale per la panchina azzurra, con un accordo quadriennale in fase di definizione, sebbene la firma ufficiale sia ancora attesa.

La scelta di Pirlo ha generato reazioni contrastanti: da un lato è percepita come un'opportunità per un progetto innovativo e di lungo termine, dall'altro è considerata da alcuni un salto nel buio, data la sua relativamente limitata esperienza come allenatore di alto livello.

Dettagli sulla nomina del CT

Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta della FIGC, motivando la sua decisione con la volontà di dedicare più tempo alla famiglia dopo un decennio trascorso al Manchester City. Contestualmente, Andrea Pirlo è stato indicato come il candidato favorito per guidare la Nazionale, in linea con la visione del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo.