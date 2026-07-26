Roberto De Zerbi, il nuovo tecnico del Tottenham, ha inviato un messaggio netto e inequivocabile ai suoi giocatori durante la tournée pre-campionato in Oceania. Con parole decise, De Zerbi ha chiarito la sua filosofia: “Chiunque non sia felice, chiunque non sia orgoglioso di essere qui, ad andarsene”. Questo monito, lanciato a Londra a fine marzo, mira a stabilire fin da subito un approccio chiaro e intransigente, specialmente in un periodo in cui le voci di mercato e i possibili trasferimenti agitano lo spogliatoio degli Spurs.

Il messaggio del tecnico durante la tournée

La tournée del Tottenham in Nuova Zelanda è iniziata con una vittoria per 2-0 contro l’Auckland FC, un esordio positivo davanti a un pubblico record per il calcio locale, con oltre quarantamila spettatori presenti. È stato proprio in questa atmosfera vibrante che De Zerbi ha scelto di ribadire le sue aspettative e il suo impegno. Il tecnico ha voluto sottolineare l'importanza di un forte senso di appartenenza e orgoglio per la maglia, affermando ancora una volta: “Chiunque non sia felice, chiunque non sia orgoglioso di essere qui, ad andarsene”. Un’affermazione che non lascia spazio a interpretazioni e che mira a costruire un gruppo coeso e motivato.

Le scelte tecniche e la situazione infortuni

Per l'amichevole inaugurale, il tecnico ha optato per una strategia di rotazione, concedendo riposo alla maggior parte dei suoi elementi di punta. Tra i nuovi acquisti, l'unico a scendere in campo è stato l'ex centrocampista del West Ham, Mateus Fernandes. La situazione degli infortuni ha visto Jan Paul van Hecke e Andy Robertson ancora non in piena forma, mentre il neo-acquisto Sandro Tonali, per il quale il club ha investito centosette milioni, è rimasto ai box a causa di un problema fisico non meglio specificato, definito come “un piccolo problema”. Queste assenze hanno offerto l'opportunità a De Zerbi di valutare in campo altri elementi della rosa.

Il contesto di mercato e la filosofia di De Zerbi

Il messaggio di De Zerbi si inserisce in un momento di grande fermento nel mercato inglese, dove le "sirene" dei trasferimenti continuano a influenzare gli umori e le dinamiche all'interno degli spogliatoi. Il tecnico ha ritenuto fondamentale stabilire fin dall'inizio un clima di chiarezza e impegno totale. La sua intenzione è quella di costruire una squadra basata sulla dedizione e sulla volontà di far parte del progetto Tottenham, eliminando qualsiasi elemento di incertezza o malcontento che potrebbe compromettere la coesione e le prestazioni del gruppo. Questo approccio riflette la sua determinazione a forgiare una mentalità vincente, dove l'orgoglio di indossare la maglia degli Spurs è un requisito imprescindibile.